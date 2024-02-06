Биткойн по-прежнему является криптовалютой требующей использование видеокарт или другого специализированного оборудования для его майнинга. Всему этому оборудованию требуется энергия, которая составляет 2,3% потребности США в электроэнергии.

Ранее в этом месяце исследователи из Управления энергетической информации США (EIA) опубликовали отчет, в котором отслеживается потребление электроэнергии для операций с криптовалютой в США. По оценкам этого исследования, "ежегодное использование электроэнергии при майнинге криптовалюты, вероятно составляет от 0,6% до 2,3% потребления электроэнергии в США". Эта оценка привлекла внимание Конгресса, который запросил "обеспечить информацию способную лучше определить влияние майнинга криптовалюты на электроэнергию и выбросы CO 2 , связанные с энергетикой".

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Еще один интересный момент заключается в том, что в Соединенных Штатах существует 52 крупных предприятия по добыче криптовалюты, многие из которых базируются в Техасе, Джорджии и Нью-Йорке. Что касается операций по добыче криптовалюты в Техасе, то отмечается, что по оценкам двух крупных майнинг-ферм, им требуется до 500 МВт электрической мощности каждой при пиковой нагрузке. Однако это лишь малая часть из предполагаемых 10 275 МВт, необходимых для 101 из 137 объектов, выявленных в исследовании.

Помимо огромной нагрузки и напряжения, необходимых для обеспечения майнинга криптовалют, существуют также последствия выбросов и загрязнения. Учитывая все это, исследователи призывают к продолжению расследования, "которое необходимо для лучшего информирования решений по планированию и просвещения общественности".