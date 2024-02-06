В технических характеристиках своих OLED-дисплеев ASUS теперь прямо заявляет, что на выгорание распространяется двухлетняя гарантия. LG сделала то же самое прошлым летом.

Обновленная политика не сразу бросается в глаза при просмотре различных моделей OLED, предлагаемых ASUS. На некоторых страницах продуктов заметно указана "2-летняя гарантия" с кликабельной ссылкой "Подробнее", хотя ссылка либо не работает ("К сожалению страница, которую вы ищете, не найдена."), или вы попадете в раздел поддержки, в котором конкретно не упоминается выгорание.

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Однако, как заметил TFTCentral, обновленную терминологию можно найти, просматривая раздел спецификаций для каждого OLED-монитора. И действительно в списках которые мы просмотрели, включая ROG Swift PG34WCDM и ROG Swift PG32UCDM, упоминается покрытие гарантией случаев выгорания монитора. Чтобы увидеть ее, нажмите вкладку "Технические характеристики" вверху каждой страницы продукта, а затем прокрутите вниз до раздела гарантии.

Будет ли двух лет гарантии достаточно, чтобы повлиять на покупателей, обеспокоенных этим явлением, еще неизвестно. Тем не менее приятно видеть, что ASUS исключает любую двусмысленность относительно того, будет ли вообще учитываться выгорание.

OLED прошел долгий путь с момента своего появления, что касается выгорания. Производители применяют различные меры защиты, чтобы снизить риск необратимого запечатления изображения на дисплее. ASUS использует так называемое программное обеспечение "OLED Care", которое состоит из нескольких механизмов, позволяющих избежать выгорания, таких как регулировка яркости логотипов и опция очистки пикселей.

По словам ASUS, очистка пикселей "перекалибровывает экран, когда монитор активен в течение нескольких часов. Процесс занимает всего несколько минут и активируется автоматически при выключении монитора".

По сравнению с другими технологиями отображения, OLED по-прежнему обычно обеспечивает наилучшее качество изображения, а также практически нулевое время отклика из-за того, как работает эта технология. А совсем недавно мы увидели снижение цен на OLED-дисплеи (особенно в сфере телевизоров).

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Обратной стороной является возможность выгорания, которое не влияет на ЖК-экраны, в том числе на очень яркие мини-светодиодные панели.