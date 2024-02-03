и теперь компания ожидает, что новый завод будет запущен к концу 2026 года

Одной из причин задержки являются медленные темпы, с которыми правительство США распределяет субсидии, связанные с Законом о производстве чипов. Такие компании, как Intel, предпринимают согласованные усилия по расширению производства в Соединенных Штатах, ожидая поступления государственного финансирования. Intel также не первая компания, у которой возникли проблемы с освоением этих средств: у Samsung есть аналогичный опыт с заводом по производству микросхем, столкнувшимся с задержками в Техасе.

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Вероятно, это будет нежелательная новость для нынешней администрации, которая пытается увеличить внутреннее производство чипов, поскольку отношения между Соединенными Штатами и Китаем продолжают оставаться напряженными. Запуск этих объектов - непростая задача даже при самых благоприятных обстоятельствах, поэтому задержки из-за долгого выделения средств - это последнее, что нужно администрации.

Однако обещанное финансирование - не единственная причина по которой Intel замедляет реализацию проекта. Сейчас люди тратят меньше денег на технологии, чем в разгар пандемии, и компьютерная индустрия все еще приспосабливается к этому сдвигу. Intel становится сложнее инвестировать столь значительные средства в расширение производства, хотя ожидается, что люди будут покупать меньше продуктов с чипами, которые производит Intel.

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Как только проект будет завершен, он станет одним из крупнейших заводов Intel в Соединенных Штатах - и в конечном итоге крупнейшим заводом по производству полупроводниковых чипов на планете.