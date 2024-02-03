Новая RTX 3050 6 Gb оснащена более узкой 96-битной шиной (по сравнению со 128-битной на 8-гигабайтной модели), что обеспечивает пропускную способность памяти 168 ГБ/с против 224 ГБ/с.

NVIDIA без предварительного анонса выпустила упрощённую версию видеокарты GeForce RTX 3050. Ниже представлен обзор различий между вариантами на 6 ГБ и 8 ГБ, опубликованный непосредственно на странице продукта NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb.

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Как можно заметить, версия с 6 ГБ имеет на 10% меньше ядер CUDA (2304 против 2560) и более низкую базовую и boost частоту - 1,04 ГГц и 1,47 ГГц соответственно по сравнению с 1,78 ГГц и 1,55 ГГц, согласно таблице спецификаций NVIDIA.

Еще одним важным изменением является энергопотребление. В то время как модель 8 ГБ имеет мощность 130 Вт, новая модель 6 ГБ представляет собой карту значительно меньшей мощности - 70 Вт. Таким образом, ей не требуется дополнительный 8-контактный разъем питания PCI Express или какой-либо другой разъем питания - простое подключение к слоту PCIe обеспечивает всю необходимую мощность.

На сайте Mindfactory.de замечена пара кастомных карт от MSI, в том числе GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC по цене 184,33 евро (199 долларов) и низкопрофильная GeForce RTX 3050 LP 6G OC за 218,99 евро (236 долларов).

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Кроме того ребята из TechPowerUp получили пресс-релиз от Gigabyte, подтверждающий, что она тоже планирует выпустить как минимум две модели - GeForce RTX 3050 Eagle OC 6G и GeForce RTX 3050 OC Low Profile 6G. Неудивительно, что партнеры NVIDIA используют низкопрофильные конструкции, учитывая более низкое энергопотребление новейшего бюджетного графического процессора.