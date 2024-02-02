которые сделают вашу трансляцию более качественной

Бренд Elgato от Corsair является своего рода лидером в области оборудования для прямых трансляций, предлагая множество удобных предметов, таких как компактный телесуфлер позволяющий следить за чатом, или читать сценарий в прямом эфире. Однако изначально Elgato начала продавать карты захвата, чтобы можно было просматривать на консолях некоторые классические видеоролики YouTube с записями Call of Duty и тому подобное. Это было в 2012 году, и с тех пор в линейке карт захвата игр появилось множество обновлений, включая сегодняшнее с моделями Elgato 4K X и 4K Pro.

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Во главе линейки карта захвата 4K X, которую Elgato называет "меняющей правила игры для создателей контента, которым требуется простота без ущерба для качества". Имея размер смартфона, она поддерживает HDMI 2.1, что позволяет захватывать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду без разрывов. Вы также можете выполнять сквозную передачу монитора с разрешением до 4K при 144 Гц и захватывать видео 4K при 144 кадрах в секунду. Что касается вывода, то имеется возможность подключения USB 3.2 Gen2, и эту карту можно использовать с Windows, Mac и даже с более новыми iPad с портом USB-C, то есть с ее помощью можно захватить практически все.

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Кроме того есть очень мощная и впечатляющая карта захвата Elgato 4K Pro с входными и выходными портами HDMI 2.1. Однако это не будет отдельное устройство, поскольку для его установки требуется слот PCIe, что хорошо для потоковой передачи и записи на два ПК. В любом случае она поддерживает сквозную передачу до 8K60 HDR10 и захват 4K60 HDR10, а также поддержку переменной частоты обновления (VRR). Карта также обеспечивает передачу с низкой задержкой в соревновательных играх, позволяя быстро передавать изображение 4K при 240 кадрах в секунду на ваш монитор.



Обе карты захвата имеют интеграцию с OBS Studio, Twitch Studio, Streamlabs Desktop, vMix и другими решениями для потоковой передачи. Существуют также простые средства управления картами захвата через сопутствующее приложение Elgato, позволяющее контролировать захват, запись и экспорт.

Если вас интересуют эти карты захвата, они уже доступны в розничных магазинах по всему миру, включая Best Buy. Elgato 4K X доступен по цене 229 долларов, а Elgato 4K Pro - по 279 долларов, так что вы можете создать свою собственную потоковую трансляцию игры и производить живой контент.