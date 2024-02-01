Австралийская компания занимающаяся беспроводными технологиями, возможно установила новый рекорд передачи Wi-Fi, сохранив при этом достаточную пропускную способность для видеозвонка. Помимо диапазона впечатляет то, что эта демонстрация проводилась в реальных условиях подверженных помехам.

В недавнем видеоролике компания Morse Micro занимающаяся инновациями в области Wi-Fi, продемонстрировала свою революционную разработку в области протоколов Wi-Fi HaLow (т. е. 802.11ah). Сотрудники компании продемонстрировали, как передача Wi-Fi HaLow позволяет осуществлять видеозвонок на расстоянии 3 километра. Они стояли практически по прямой линии на пляже в Калифорнии, но обстановка может быть жестокой даже для сигналов Wi-Fi ближнего действия, таких как здания, транспортные средства и открытая вода (которая является сильным отражателем).

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На видео показаны скорости соединения от 17 Мбит/с на расстоянии 250 метров, 8 Мбит/с на расстоянии 1 километра и, наконец в среднем 1 Мбит/с на расстоянии 3 километров. Все это делает демо-версию Morse Micro еще более впечатляющей, особенно когда мы начинаем видеть, как эту технологию можно масштабировать для домашнего или корпоративного использования. Хотя Wi-Fi HaLow существует с 2016 года, компания совершенствует эту технологию (и даже сотрудничает с Abode Systems для запуска камеры Abode Edge на выставке CES в этом году).

Протоколы Wi-Fi дальнего действия, такие как HaLow, больше предназначались для подключения серверных устройств IoT, таких как системы безопасности или маршрутизаторы Wi-Fi общего доступа, а не для высокоскоростной передачи мультимедиа. Тем не менее этот экстремальный тест демонстрирует универсальность и потенциал HaLow, особенно с собственным сертифицированным Wi-Fi чипом MM6108 от Morse Micro. Например благодаря таким продуктам, как Edge Camera, обещающим дальность действия до 2,4 км, пользователи могут уверенно устанавливать свою камеру дальше от маршрутизатора и осуществлять наблюдение на более широких расстояниях.

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Посетите веб-сайт Morse Micro, чтобы получить дополнительную информацию об их работе HaLow, или о камере видеонаблюдения Abode стоимостью 200 долларов, которая появится в первом квартале 2024 года.