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Niko4123
RTX 4090 и 4070 Ti значительно теряют производительность при использовании внешних GPU
Пользователь Weibo недавно продемонстрировал этот вариант использования с GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4090, подключенными извне через OCuLink.

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OCuLink - внешнее соединение PCIe; в то время как Thunderbolt 4 обеспечивает максимальную скорость 40 Гбит/с, соединение PCIe 4.0 x4 OCuLink обеспечивает ~63 Гбит/с. Это увеличение заметно, но есть и существенные недостатки, о которых следует знать. Судя по этим результатам тестов, пользователи все равно могут ожидать значительного падения производительности графических процессоров, подключенных таким образом.

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GeForce RTX 4090 получает гораздо более низкие оценки через OCuLink в Time Spy

При подключении к традиционной материнской плате и высокопроизводительному процессору GeForce RTX 4090 обычно достигает более 36 000 баллов в Time Spy. При использовании OCuLink на внешнем устройстве показатель падает в диапазоне от 20% до минимума в 28 230 согласно тестированию. Стоит отметить, что этот низкий балл был достигнут при подключении к дисплею ноутбука. Когда вместо этого использовался внешний дисплей, оценка выросла до 30 429 - лучше, но все же значительно ниже обычного показателя для настольных компьютеров.

NVIDIA GeForce RTX 4090 известна тем, что ей нужен максимально быстрый процессор, особенно при более низких разрешениях. Например в играх менее производительный процессор будет мешать этому GPU при любом разрешении ниже 4K, а в некоторых играх даже при 4K. Core Ultra 5 125H тестовой машины безусловно довольно быстр, но мобильный процессор мощностью 28 Вт не может сравниться с чем-то вроде Core i9-14900K. Учитывая, что мы сравниваем здесь показатели графики, это не так уж важно.

GeForce RTX 4070 Ti Super теряет около 10% через OCuLink

Сравнительно менее мощная GeForce RTX 4070 Ti Super имеет меньшую общую потерю производительности при подключении таким же образом, как GeForce RTX 4090. На настольных компьютерах GeForce RTX 4070 Ti Super будет менее восприимчива к узким местам ЦП, но все равно может испытывать ограничение ЦП при более низких разрешениях или в сочетании с более слабым ЦП.

Когда GeForce RTX 4090 тестировалась с использованием Time Spy Extreme, работающего с разрешением 4K, узкое место оказалось значительно меньшим, чем в стандартном тесте Time Spy 1440p. Опять же процессор менее важен при более высоких разрешениях, где узким местом обычно становится графический процессор. Это позволит GeForce RTX 4090 проявить себя больше, даже при подключении через OCuLink.

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Даже несмотря на такое падение производительности, эти графические процессоры подключенные к OCuLink, по-прежнему могут быть привлекательным вариантом для пользователей, которые часто используют док-станцию, но которым абсолютно необходимо быть мобильными. При подключении к устройству с меньшими графическими возможностями, например ноутбуку, они все равно могут обеспечить гораздо более высокий уровень графической производительности. Уменьшенная пропускная способность PCIe также оказывает меньшее влияние на вычислительные нагрузки и рабочие нагрузки искусственного интеллекта, которые могут выполняться непосредственно на графическом процессоре.

#rtx 4090 #4070 ti #oculink
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