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Niko4123
Графический процессор Arc B770 возможно будет иметь 8192 ядра
Внутренние документы, предоставленные Moore’s Law is Dead, указывают на то, что видеокарты Battlemage следующего поколения будут ограничены настольными компьютерами и рабочими станциями.

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Intel предположительно отменила выпуск мобильных графических процессоров Arc Battlemage после того, как Alchemist не смогли изменить ситуацию в прибыльном сегменте. Мобильные dGPU похоже были окончательно исключены из дорожной карты.

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Еще есть надежда на линейку настольных компьютеров Arc Battlemage. MLID поделился спецификациями двух кристаллов графического процессора, а именно G31 и G21. Оба будут производиться по 5-нм техпроцесу TSMC (или его производном) с 256-битной и 192-битной шиной для первого и второго соответственно.

Более крупный чип Battlemage G31 будет иметь два варианта в сочетании с 16 ГБ памяти GDDR6/GDDR6X. Скорее всего он будет использоваться в Arc B770 и B750. Arc B770 будет иметь 512 процессоров EU или Vector Engines, преобразующихся в 8192 ядра (SIMD16). B750 должен иметь 448 процессоров EU или Vector Engine, что увеличит общее количество ядер до 7168 (SIMD16). Пока неясно, будет ли использоваться GDDR6X или мы увидим более быстрые варианты GDDR6.

Меньший чип Battlemage G21 будет иметь три варианта: 12 ГБ, 10 ГБ и 8 ГБ памяти. Вариант на 12 ГБ будет состоять из 320 векторных процессоров с общим количеством ядер 5120. Два младших SKU будут сочетать 10 ГБ и 8 ГБ памяти с 256 процессорами Vector Engines с числом ядер 4096.

Целевые показатели производительности Battlemage неясны. Если векторные единицы будут в два раза шире, мы можем ожидать выигрыша до 2 раз при том же количестве ЕU. Однако это еще не подтверждено Intel, и даже если это так, масштабирование редко бывает однозначным. Ко второму кварталу 2024 года мы должны  получить больше утечек.

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Далее в дорожной карте Intel Arc dGPU выпуск Celestial и Druid запланирован на середину 2026 и конец 2027 года соответственно.

#intel arc #arc b770
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