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Niko4123
Intel Fab 9 позволит производителю микросхем создать реального конкурента 3D V-Cache от AMD
Intel еще не придумала альтернативу технологии AMD 3D V-Cache, которая используется в процессорах Ryzen X3D и Epyc Milan/Genoa-X. Вероятно это связано с техническими/производственными причинами.

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Ранее на этой неделе Intel объявила об открытии Fab 9, своего первого крупносерийного завода по производству передовых решений для упаковки полупроводников, включая технологии 3D-упаковки. У Intel была 3D-упаковка с 2019 года, когда Lakefield был представлен в ограниченных количествах с DRAM, установленной на базовом кристалле и вычислительном чиплете. Технология Foveros также используется в процессорах Core Ultra "Meteor Lake" для размещения вычислительных блоков и блоков tGPU на базовом кристалле.

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Открытие Fab 9 должно позволить инженерам изучить расширенные реализации Foveros, включая помимо прочего многоуровневый 3D-кеш.

Вместе с Fab 11x Fab 9 является первым предприятием Intel, способным производить передовые 3D-упаковочные решения в больших масштабах. У производителя чипов уже есть набор передовых технологий упаковки, в том числе Foveros 3D и EMIB (встроенный межкристальный мост), предположительно более продвинутых, чем CoWoS TSMC. Однако до недавнего времени Intel не использовала эти технологии, поскольку ее процессоры были монолитными.

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Запуск Meteor Lake (и Sapphire Rapids) вынудил Intel внедрять инновации в области упаковки, поскольку она производит все больше и больше продуктов на базе чиплетов. Согласно предыдущим утечкам, Team Blue планирует выпустить свою первую альтернативу 3D V-Cache к 2027 году в виде Nova Lake. Ожидается, что он под названием "Big LLC", начнет поставляться во второй половине 2026 года, что даст AMD достаточно времени для совершенствования и расширения своих предложений V-Cache.

#intel #3d v-cache #fab 9
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