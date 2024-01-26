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Во время восхождения Palworld на вершину чартов Steam в социальных сетях было много вопросов и даже откровенных обвинений по поводу вольности, которую игра допускает в отношении дизайна монстров населяющих игровой мир. Некоторые пользователи социальных сетей даже писали по электронной почте The Pokémon Company, чтобы попытаться сообщить ей о предполагаемом нарушении прав.
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В объявлении опубликованном The Pokémon Company упоминается тот факт, что она получает сообщения от этих пользователей социальных сетей. Компания сообщает, что "мы получили много запросов относительно игры другой компании, выпущенной в январе 2024 года". Маловероятно, что компанию нужно было уведомить о существовании Palworld, поэтому это может быть способом дать пользователям понять, что нет необходимости продолжать засорять их почтовые ящики.
Трудно сказать чем это закончится. Несмотря на то, что между играми безусловно есть сходство, трудно представить, чтобы Xbox платил за включение Palworld в Game Pass без одобрения ее юристов. Также важно отметить, что хотя Palworld возможно и застанет игровую индустрию врасплох своим успехом, это конечно не игра, которая возникла из ниоткуда: ее демонстрационный трейлер появится на Summer Game Fest 2023. Таким образом у Nintendo и The Pokémon Company было достаточно времени, чтобы изучить конкурентный продукт перед его выпуском в начале этого месяца.