Команда Pokémon Company сейчас выясняет, может ли Palworld нарушать права интеллектуальной собственности.

Во время восхождения Palworld на вершину чартов Steam в социальных сетях было много вопросов и даже откровенных обвинений по поводу вольности, которую игра допускает в отношении дизайна монстров населяющих игровой мир. Некоторые пользователи социальных сетей даже писали по электронной почте The Pokémon Company, чтобы попытаться сообщить ей о предполагаемом нарушении прав.

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В объявлении опубликованном The Pokémon Company упоминается тот факт, что она получает сообщения от этих пользователей социальных сетей. Компания сообщает, что "мы получили много запросов относительно игры другой компании, выпущенной в январе 2024 года". Маловероятно, что компанию нужно было уведомить о существовании Palworld, поэтому это может быть способом дать пользователям понять, что нет необходимости продолжать засорять их почтовые ящики.

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Трудно сказать чем это закончится. Несмотря на то, что между играми безусловно есть сходство, трудно представить, чтобы Xbox платил за включение Palworld в Game Pass без одобрения ее юристов. Также важно отметить, что хотя Palworld возможно и застанет игровую индустрию врасплох своим успехом, это конечно не игра, которая возникла из ниоткуда: ее демонстрационный трейлер появится на Summer Game Fest 2023. Таким образом у Nintendo и The Pokémon Company было достаточно времени, чтобы изучить конкурентный продукт перед его выпуском в начале этого месяца.