В публикации на Xwitter High Yield приводит список того, что мы знаем о настольных процессорах AMD следующего поколения: они будут работать на Socket AM5 и использовать тот же базовый процессорный пакет, что и Ryzen 7000, но они будут называться Ryzen 9000.

Ожидается, что процессоры Granite Ridge на базе Zen 5 будут использовать тот же cIOD, что и Zen 4, что означает отсутствие обновлений ни с точки зрения подключения (PCIe, USB и т. д.), ни с точки зрения встроенной графики. Аналогичным образом количество ядер скорее всего по-прежнему будет ограничено 16, а тактовые частоты должны быть аналогичны тем, которые мы видим у существующей серии Ryzen 7000. Однако ожидается, что архитектура Zen 5 обеспечит двузначный прирост IPC - от 10 до 20 % в зависимости от рабочей нагрузки, согласно собственным прогнозам AMD.

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По словам ютубера High Yield, процессоры следующего поколения весьма вероятно будут запущены где-то между апрелем и июнем. Многие СМИ предполагают, что новые процессоры могут быть анонсированы или запущены на выставке Computex в мае. Мы были бы удивлены, если бы увидели их раньше.

High Yield отмечает, что варианты процессоров Zen 5, оснащенные 3D V-Cache, могут не появится одновременно со стандартными чипами, и что он ожидает, что красная команда откажется от этих компонентов как раз в тот момент, когда Intel собирается выпустить свои Процессоры Arrow Lake для настольных ПК.

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