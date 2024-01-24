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Niko4123
Функции искусственного интеллекта Galaxy S24 будут доступны и на других устройствах
Те немногие счастливчики, у которых есть устройство Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 или Galaxy Z Flip 5, также смогут воспользоваться преимуществами Galaxy AI.

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Большую часть своего мероприятия Unpacked компания Samsung провела рассказывая о том, что искусственный интеллект является центральным элементом предстоящей серии смартфонов Galaxy S24. Galaxy AI - это набор функций интегрированных во многие предварительно загруженные приложения Samsung. Примером является Live Translate, который утверждает, что предлагает перевод телефонных звонков в реальном времени, чтобы обе стороны могли читать то, что говорит другой. Во время недавнего мероприятия Samsung Unpacked компания упомянула только функции искусственного интеллекта, доступные на будущих устройствах Galaxy S24. Однако теперь Samsung заявляет, что преимущества искусственного интеллекта появятся и на старых устройствах.

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Компания заявляет, что хочет ограничить Galaxy AI устройствами последнего поколения, чтобы "обеспечить качество и производительность того, что мы развертываем", а также "узнать, как люди используют эти функции и настроить производительность". 

Патрик Шоме, руководитель отдела обслуживания клиентов Samsung объяснил, что компания хочет гарантировать, что возможности искусственного интеллекта будут поддерживаться производительностью мобильных устройств с точки зрения возможностей процессора и графического процессора. Он отметил, что Samsung будет действовать "шаг за шагом", и хотя компания знает, что Galaxy AI будет хорошо работать на устройствах S23, она не знает, как использование искусственного интеллекта повлияет на среднестатистического клиента или как это повлияет на ресурсы устройств и облачные ресурсы.

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Владельцы устройств Galaxy S22 все еще могут надеяться, что Galaxy AI появится на этих устройствах, однако на данный момент это не точно, и нет никаких временных рамок, когда это может произойти.

#samsung #искуственный интелект
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