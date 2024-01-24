Покупатель купивший видеокарту ASUS ROG GeForce RTX 4090 продаваемую на Amazon, оказался жертвой мошенничества с заменой графического процессора, которое было раскрыто после того, как он отправил неработающую карту в известную ремонтную мастерскую.

Компания North West Repair (NWR), владеющая популярным каналом YouTube, число подписчиков которого приближается к 100 000, подробно описала запрос на ремонт видеокарты доставленной с повреждениями при транспортировке. Видео начинается с демонстрации трещины на открытой части печатной платы (PCB), за которой следует расплавленный разъем питания, но дальше все становится еще хуже, начиная со снятия кожуха.

реклама

"Пока я снимал гарантийную наклейку, которая кстати поддельная, все было нормально, за исключением того, что винты были слишком затянуты", - объясняет Тони из NWR на видео. "Потом два винта вообще отказались выкручиваться, поэтому мне пришлось вымачивать их спиртом".

Как только Тони смог увидеть внутренности карты, дела пошли еще хуже. Во-первых, он обнаружил, что термопрокладки DRAM расположены небрежно и закрывают только половину микросхем памяти. Но самой большой проблемой стало обнаружение полностью сгоревшего графического процессора (вместе с некоторыми другими сгоревшими частями), который оказался даже не графическим чипом GeForce RTX 4090.

Графический процессор карты был помечен как чип AD103-300-A1, который, как ошибочно утверждает Тони, является графическим процессором ноутбука. На самом деле этот чип служит основой GeForce RTX 4080, а не 4090.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Тони отмечает, что этот инцидент "на 100% реален". Он также ожидает увидеть еще подобные случаи в ближайшее время. Хотя это и не новый вид мошенничества, покупатели должны быть настороже при покупке дорогих товаров, которым в данном случае является модель видеокарты, которая обычно продается по цене более 2000 долларов.