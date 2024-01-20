Анонсируя свою NVIDIA GeForce RTX 4070 Super HOF OC Lab Edition, компания Galax нацелена непосредственно на хардкорных энтузиастов.

Обычно рядовой потребитель может решить купить следующую модель для повышения производительности, например GeForce RTX 4070 Ti Super. Это издание предназначено для тех, кто хочет выйти за рамки возможностей GeForce RTX 4070 Super и посмотреть, смогут ли они достичь высочайших результатов в тестах на конкурентной основе.

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Имея три вентилятора для охлаждения любого возникающего при разгоне тепла, этого должно быть более чем достаточно, чтобы контролировать температуру, пока он приближается к вершине таблиц тестирования.

В качестве графического процессора по-прежнему используется AD104-350 GeForce RTX 4070 Super, который имеет 7168 ядер CUDA. Хотя карта будет иметь те же 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, что и существующая GeForce RTX 4070 Super, эта стандартная версия уже обеспечивает впечатляющий прирост производительности. Версия Master-X станет топовой моделью с еще большей производительностью, наряду со стандартной версией Master доступной параллельно с ней.

В то время как NVIDIA установила тактовую частоту boost на 2475 МГц в стандартной версии этого графического процессора, Galax GeForce RTX 4070 Super HOF OC Lab будет работать на частоте 2685 МГц. В то время как стандартное энергопотребление TDP составляет 250 Вт, любители смогут извлечь из этой мощной видеокарты до 320 Вт для максимальной производительности.

Из-за увеличенного энергопотребления по сравнению со стандартными моделями GeForce RTX 4070 Super, Galax будет включать в себя адаптер питания с 3-контактного на 16-контактный вместо 2-контактного для большего запаса мощности.

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Линейка продуктов OC Lab в конечном итоге также будет включать в себя другие графические процессоры обновленной линейки NVIDIA, такие как GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 Super. Хотя цены еще не известны, они должны быть выпущены в ближайшее время, и мы ожидаем, что существенная наценка по сравнению со стандартной базовой ценой MSRP оправдает высокопроизводительный потенциал этих графических процессоров.