Новая версия на базе ARM64 позволит любому, кто использует компьютер с Windows на базе ARM, просматривать подробные характеристики своего процессора, включая тактовую частоту, распределение кэша, названия моделей процессора и многое другое.

Первоначальная версия выпущенная сейчас не имеет всех функций, присутствующих в версии CPU-Z для x86, но в ней есть все основные функции которые интересуют большинство пользователей. Программа предоставляет полную информацию о процессоре ARM, включая такие сведения, как название модели, архитектура ЦП, процесс изготовления, название модели графического процессора, характеристики ядра, поддерживаемые инструкции и т. д.

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Фактически версия ARM64 превосходит версию x86 в том, что она сообщит вам текущую тактовую частоту как P-ядер, так и E-ядер, а также отобразит характеристики ЦП каждого кластера ядер - несмотря на то, что что Intel производит гибридные процессоры x86 с 2020 года.

К сожалению нам не удалось увидеть вкладки материнской платы и памяти в этой новой версии, но мы ожидаем, что они будут относительно похожи на те же вкладки, что и в обычной версии. Вкладка "Материнская плата" в версии CPU-Z для x86 дает подробное описание материнской платы, набора микросхем, BIOS и возможностей подключения PCIe. Аналогичным образом, на вкладке "Память" будут указаны характеристики памяти хост-системы, включая тип, емкость, скорость и тайминги.

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В Android уже много лет существует версия CPU-Z, но приятно видеть, что Windows на ARM получает собственную версию популярной утилиты сейчас, когда ноутбуки на базе ARM начинают набирать популярность. Уходящий Snapdragon X Elite от Qualcomm может конкурировать с некоторыми из лучших процессоров Intel и AMD доступных прямо сейчас, а предстоящий Snapdragon 8cx Gen 4 должен быть достаточно мощным, чтобы превзойти новые требования Microsoft к производительности для компьютеров с искусственным интеллектом.