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Niko4123
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
В начале 2024 года компания EK представила свой новый охладитель EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die DRGB - 1700, в котором основное внимание уделяется прямому охлаждению процессора.

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Целью этого AIO является охлаждение процессоров Intel LGA 1700, таких как Intel Core i9-14900K. Делиддинг - это процесс модификации стандартного процессора путем удаления его встроенного распределителя тепла IHS вместе с термопастой. Пользователь заменяет ее жидким металлом или аналогичной пастой, чтобы значительно снизить температуру. Это рискованная процедура, которую обычно относят к экстремальному разгону.

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Процессоры Intel предназначены для работы при высоких температурах, поэтому чем больше запаса мощности можно предоставить процессору, тем лучше он будет работать без термического дросселирования. Это решение для охлаждения было разработано совместно с Der8auer, известным оверклокером, который также помогал с такими продуктами, как корпус Lian Li O11 Dynamic для ПК.

Важно отметить, что вам понадобится специальный инструмент, который как упоминает EK, не входит в комплект, но его можно приобрести отдельно.

Помимо необходимости смело модифицировать свой дорогой процессор, этот AIO имеет все остальные опции, которые можно ожидать от высокопроизводительного кулера. D-RGB присутствует в большом количестве: три 120-мм вентилятора EK Loop FPT и водяной блок процессора используют его. Сама охлаждающая пластина никелированная, а не медная, как обычно бывает во многих других моноблоках. Вы получите два варианта крышки блока ЦП: один в виде черепа, а другой более сдержанный.

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Входящие в комплект вентиляторы EK Loop FPT также можно подключить последовательно с помощью OmniLink от EK, метода межсоединения, позволяющего избежать путаницы в кабелях. Ожидается, что этот продукт будет доступен в марте 2024 года по цене около 183,99 долларов.

#жидкостное охлаждение #ek web
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