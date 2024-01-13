Опубликованы первые графические тесты графической архитектуры следующего поколения Intel Battlemage.

К сожалению, вместо дискретной видеокарты мы рассматриваем мобильный iGPU. Процессор представляет собой неизвестную модель Lunar Lake с 20 ядрами (4P/2P + 14E/16E + 2LPE) и iGPU Battlemage. P-ядра имеют тактовую частоту Boost 3,91 ГГц и базовую частоту 1 ГГц. Что касается графического процессора, мы рассматриваем iGPU Battlemage с 64 EU с тактовой частотой 2 ГГц.

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Похоже, что в Battlemage будут представлены векторные блоки SIMD16 (называемые CU). Это ставит iGPU Lunar Lake в один ряд с его аналогом 128 EU Meteor Lake. Они содержат одинаковое количество шейдерных блоков, причем Battlemage лидирует примерно на 25%.

Тест SiSoft GPU показал 1927,6 Мпикс/с, что более чем в 2 раза больше, чем существующие образцы iGPU Meteor Lake с тем же количеством шейдеров. Он также почти на 30% быстрее, чем самый быстрый процессор Core Ultra, который оснащен вдвое большим количеством шейдерных блоков. SoC имеет TDP всего 17 Вт, а Meteor Lake - 28 Вт. Это имеет смысл, поскольку Lakefield предназначен для постоянно включенных ультрабуков.

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ЦП Arrow Lake, замеченный рядом с ним, представляет собой настольную версию с TDP от 65 до 125 Вт. Конфигурация процессора неизвестна, но iGPU имеет 64 CU или 512 ALU, что примерно соответствует его аналогу из Meteor Lake. Это указывает на то, что Arrow Lake будет использовать ту же графическую архитектуру, что и Meteor (Alchemist), а Lunar Lake получит переход на архитектуру Battlemage.