и обещает уничтожить конкурентов

THICC Q60 получил свое название благодаря необычно толстому радиатору. В то время как большинство радиаторов AIO имеют толщину около 30 мм или меньше, Hyte использует радиатор толщиной 52 мм. Увеличенная площадь поверхности означает, что вы получаете большую охлаждающую способность без большой длины. Это 240-мм радиатор, который по утверждению Hyte превосходит любой 360-мм радиатор представленный на рынке. Однако Q60 настолько мощный, что может не вписаться в некоторые корпуса ПК. Однако собственные корпуса Y60 и Y70 от Hyte имеют достаточный внутренний объем.

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Большая часть красоты системы охлаждения ограничена блоком ЦП. Над радиатором подвешен большой ЖК-дисплей с массивом из 42 RGB светодиодов на задней стороне. Это позволяет ему освещать ваш корпус рассеянным светом, в то время как ЖК-дисплей направлен наружу, чтобы отображать статистику ПК или изображение по вашему выбору. Это не единственный моноблок с ЖК-дисплеем, но он, безусловно, самый большой. Дисплей имеет диагональ 5 дюймов, разрешение 1280 x 720 и частоту обновления 60 Гц, поэтому он выглядит как маленький смартфон, спрятанный в чехле. Пользователи будут управлять кулером с помощью программного обеспечения Hyte Nexus.





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Hyte THICC Q60 будет выпущен в первом квартале года и поддерживает сокеты Intel (LGA 1700, 1200, 115X) и AMD (AM5, AM4). Hyte планирует установить цену на THICC Q60 299,99 долларов.