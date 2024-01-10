Модели Gigabyte Aorus 17x и 16x оснащены высокопроизводительным процессором Intel Core-i9 14900HX.

Хотя этот 175-ваттный мобильный RTX 4090 похож на RTX 4090 только по названию, он по-прежнему обеспечивает чрезвычайно высокую производительность для ноутбуков.

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Модели GeForce RTX 4070 и выше более чем достаточно для питания дисплеев QHD и WQXGA на этих ноутбуках, частота обновления которых достигает 240 Гц. Gigabyte действительно делает формулировку AI заметной как в названии ноутбука, так и в описании его характеристик.

Чтобы глубже понять, что на самом деле означает искусственный интеллект на игровом ноутбуке, необходимо обсудить несколько вопросов. Во-первых, графические процессоры NVIDIA серии GeForce RTX 40 сами по себе полны ИИ, такого как DLSS 3. TensorRT также является большим стимулом для тех, кто профессионально использует этот ноутбук, имея в виду большие языковые модели.

Кроме того, Gigabyte использует в своем программном обеспечении так называемую технологию AI Nexus, которая может интеллектуально контролировать управление питанием и профили производительности для достижения наилучших результатов.

По нашему личному опыту, одним из важнейших показателей игрового ноутбука является соотношение шума и производительности. Gigabyte имеет систему охлаждения WindForce Infinity с испарительной камерой и четырьмя вентиляторами на 12 В. Корпус довольно тонкий - всего 2,18 см, поэтому ему необходимы все возможности системы охлаждения, которые Gigabyte может использовать для контроля температуры и шума.

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В довершение ко всему этому есть несколько динамиков с поддержкой Dolby Atmos, что делает этот тонкий дизайн весьма впечатляющим для всего, что в него входит. Эти новые модели доступны для предварительного заказа, поэтому они должны быть доступны для покупки в ближайшее время.