с улучшеными характеристиками и более низкими ценами

Мы подготовили для вас спецификации новинок:

реклама

Просто взглянув на таблицу, вы заметите несколько вещей. Значительно улучшенные характеристики GeForce RTX 4080 Super по сравнению с исходным вариантом впечатляют, но при этом карта на 200 долларов дешевле рекомендованной розничной цены оригинальной RTX 4080. Это пожалуй, самая интересная деталь в этой серии; хотя при цене 999 долларов - это все еще дорогая видеокарта, она также чрезвычайно мощная.

GeForce RTX 4080 Super полностью заменяет свой обычный вариант, а RTX 4070 Ti Super заменяет RTX 4070 Ti по той же цене. Изменения в характеристиках ядра графического процессора заметны: на 10% больше шейдеров, но реальным изменением здесь является переход от 12 ГБ ОЗУ на 192-битной шине к полным 16 ГБ на 256-битной шине. Это увеличивает пропускную способность памяти на 33%, что должно иметь довольно большое значение при игре в разрешении 4K.

Наконец GeForce RTX 4070 Super заменяет исходную версию по цене 599 долларов, но в отличие от двух других карт, стандартная GeForce RTX 4070 никуда не денется, ее просто удешевили до 549 долларов. Единственная реальная разница между ними - это добавление 20 Вт к общей мощности платы и примерно на 22% больше вычислительных ресурсов. Это может привести к значительному увеличению производительности в некоторых играх, но карту придется протестировать, чтобы убедиться наверняка.

Все сравнения производительности NVIDIA в презентации проводятся с аппаратным обеспечением Ampere предыдущего поколения, а не с предыдущими графическими процессорами Ada Lovelace. Однако на самом деле это не дает нам ценной новой информации; мы уже знали, что Ada быстрее Ampere. Тем не менее, мы по крайней мере получили несколько официальных ориентиров.

В дополнение к трем новым графическим процессорам NVIDIA также представляет новую технологию мониторов. Она называется G-Sync Pulsar представляет собой обновленную версию технологии "Ultra Low Motion Blur" (ULMB). ULMB -это специальная технология изменения частоты обновления экрана, которая использует модуль G-Sync для устранения перекрестных помех. Ироничным недостатком ULMB является то, что вы не можете использовать ее, пока включена G-Sync. Что ж с G-Sync Pulsar эта проблема осталась в прошлом.

Мы не знаем, как NVIDIA это сделала, но так или иначе, компания похоже нашла способ объединить переменную частоту обновления G-SYNC с уменьшением размытия ULMB. Результатом несомненно является плавное, как у ЭЛТ движение, сохраняя при этом преимущества синхронизации оригинальной технологии переменной частоты обновления. Эта функция по-видимому впервые появится в серии ASUS ROG Swift PG27.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем все новые графические процессоры поступят в продажу в этом месяце. Первой будет GeForce RTX 4070 Super (599 долларов), которая должна поступить на полки магазинов 17 января. На следующей неделе 24 числа появится GeForce RTX 4070 Ti Super ($799). Наконец ожидается, что GeForce RTX 4080 Super (999 долларов) поступит в продажу 31 января. Будет интересно посмотреть, как будут выглядеть цены на оригинальные карты GeForce RTX 4080 в феврале.