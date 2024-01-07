Источник Everest (@Olrak29_ в Твиттере) считает, что Medusa будет использовать один IOD и две CCD, как и существующие процессоры Zen.

По словам Everest, кодовым названием потребительских процессоров Zen 6 - аналога "Raphael" для потребительских процессоров Zen 4 и "Granite Ridge" Zen 5 - будет "Medusa".

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По мнению Everest процессоры на базе Zen 6 будут построены по принципу напоминающему высокопроизводительные графические процессоры RDNA 3.

AMD приложила немало усилий, чтобы разработать высокоскоростное межсоединение для GCD и его MCD в Navi 31. Известное как "Infinity Links", оно работает почти в 10 раз быстрее пропускной способности канала между Ryzen или EPYC cIOD и его CCD. AMD привела цифру пиковой пропускной способности 5,3 ТБ/с между GCD и MCD.

Производительность межсоединения обычно не является ограничением для настольных процессоров Ryzen, но для EPYC при плотных многопоточных рабочих нагрузках это определенно может быть ограничением. Мы сомневаемся, что что-либо порядка 5,3 ТБ/сек появится на настольном процессоре Ryzen, но мы не удивимся, если ядра Zen 6 в "Medusa" действительно смогут гораздо быстрее взаимодействовать с кристаллом ввода-вывода и остальной частью системы.

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Подтвержденные утечки Zen 6 вряд ли будут до конца этого или начала следующего года, поскольку ожидается, что процессора появятся не раньше конца 2025 года.