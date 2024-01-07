И это приведет к уменьшению размера Dynamic Island

Известный технический аналитик Куо Минг-Чи предположил в длинном посте (связанном с поставщиком объективов для камер Apple GSEO или Genius Electronic Optical), что датчик передней камеры iPhone 17, как ожидается будет обновлен до 24-мегапиксельного датчика вместо 12-мегапиксельного на iPhone 15 и 16. Мало того, Куо считает, что Apple обновит конструкцию фронтальной камеры последних флагманов.

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Поскольку обработка фотографий в телефоне и в облаке сегодня настолько хороша, трудно сказать, какие преимущества будет иметь добавленный шестой элемент камеры перед конкурентами. В то время как некоторые элементы объектива собирают и фокусируют свет на датчике, другие элементы помогают корректировать искажения и отклонения от нормы. Таким образом дополнительный элемент в iPhone 17 повысит качество изображения в условиях низкой освещенности.

Еще один слух связанный с передней камерой, заключается в том, что iPhone 17 Pro, как ожидается будет оснащен функцией Face ID под дисплеем, которая станет первой для любого iPhone. При этом вырез Dynamic Island уменьшится до размеров уменьшенного центрального круглого выреза для селфи-камеры.

iPhone 17 также планируется оснастить чипсетом Wi-Fi, разработанным Apple, что еще больше снизит зависимость компании от сторонних поставщиков. Благодаря поддержке Wi-Fi 7 телефоны смогут отправлять/принимать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно.

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Другое возможное большое изменение в телефоне будет заключаться в его размере. Линейка iPhone 17 может стать выше с соотношением сторон 19,6:9, что сделает их выше, как моноблок.