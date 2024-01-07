для охлаждения процессоров мощностью до 300 Вт

В первую очередь V8 3DVC это мощный кулер, чего и следовало ожидать, учитывая его назначение. Он оснащен переработанной паровой камерой в сочетании с технологией сверхпроводящих тепловых трубок, которая как сообщается, "почти удваивает максимальную эффективность теплопередачи". Помимо производительности и технических усовершенствований, этот кулер еще и просто стильный. Традиционные ребра воздушного охладителя спрятаны в матовом черном пластиковом корпусе, на конце которого установлены два вентилятора Cooler Master, которые вы можете увидеть на видео ниже.

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Помимо V8, также был продемонстрирован кулер G11 AIO, оснащенный двойным насосом и двухкамерной конструкцией для увеличения давления и рассеивания тепла. Этому способствует 360-мм радиатор в сочетании с двумя вентиляторами Mobius, которые хорошо подходят для процессора TDP мощностью 300 Вт. Конечно этот кулер может быть немного более громоздким, чем традиционные моноблоки, но он обеспечивает лучшее охлаждение и особенный стиль. Основной блок ЦП выполнен из чистого белого пластика с RGB-подсветкой и логотипом Cooler Master сверху, завершающим дизайн.





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С любой системой охлаждения вы можете рассчитывать на высокую производительность и впечатляющий внешний вид, который будет соответствовать остальной части вашего ПК. К сожалению Cooler Master еще не объявил даты выпуска или цены.