Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
На выставке CES представлен SSD T-Force GE Pro PCIe 5 от TeamGroup со скоростью 14 ГБ/с
T-Force GE Pro полностью дебютирует на CES на следующей неделе и будет доступен для предварительного заказа на Amazon и Newegg в феврале.

реклама

Оглядываясь назад, производителям твердотельных накопителей потребовалось некоторое время, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами шины PCIe 4.0 x4. Первоначально самые быстрые модели PCIe 4.0 колебались в пределах 5000 МБ/с при последовательном чтении и записи. Но как только производители добились успеха, некоторые модели начали достигать скорости 7000 МБ/с, а некоторые из них очень близко подошли к максимальной пропускной способности 7,88 ГБ/с.

реклама

Технически шина PCIe 5.0 x4, к которой подключаются новейшие твердотельные накопители NVMe, обеспечивает пропускную способность до 15,75 ГБ/с. Как мы видели на примере последнего поколения быстрых твердотельных накопителей PCIe 4.0, это лишь вопрос времени, когда производители накопителей смогут подойти близко к этой скорости.

Сколько времени это займет, можно только догадываться. Примерно в это же время в прошлом году TeamGroup представила твердотельный накопитель Cardea Z540 PCIe 5.0 со скоростью до 12 ГБ/с. Спустя год, T-Force GE Pro выводит процесс на еще более высокий уровень, увеличив потолок последовательного чтения на 16,7%.

TeamGroup использует новейший 12-нанометровый контроллер IG5666 от InnoGrit, чтобы поднять скорость на новый уровень. К сожалению TeamGroup еще не предоставила полную спецификацию, поэтому мы не знаем, на сколько быстра последовательная запись или более важные показатели случайного чтения и записи 4K, которые более значимы для вычислений общего назначения и игр.

Единственный рендер TeamGroup своего нового твердотельного накопителя показывает только графеновый кулер, поэтому неясно будет ли в комплекте поставки более массивный радиатор. Управление теплом сейчас важнее, чем когда-либо для PCIe 5.0, поскольку эти высокие скорости могут быстро снизиться, когда температура станет слишком высокой. TeamGroup заявляет, что в ее последнем твердотельном накопителе используются внутренние датчики для регулировки производительности по мере необходимости и предотвращения перегрева.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#ssd #t-force ge pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Team Group анонсировала скоростные PCIe 5.0 M.2 SSD T-FORCE GE PRO на контроллере InnoGrit
Новый твердотельный накопитель T-Force GE Pro дебютирует на выставке CES
Sabrent представила скоростной PCI-E 5.0 SSD Rocket 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
12
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
26
Samsung делает неожиданное бесплатное предложение каждому пользователю Galaxy S24
5
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
3
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
11
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
14
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
6
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
1
В Китае представлен смартфон OnePlus Ace 3
+
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Ziggymoto разработала концепт мотоцикла-трансформера «5 в 1»
+
Новая «Волга» сохранит фирменный логотип с оленем
1
Подразделения получили модернизированные танки Т-80 БВМ
+
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
1
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
Самый быстрый игровой ноутбук с 64-ядерным процессором и флагманом NVIDIA за $8000 мог быть отменён
+

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
17
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
26
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
16
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
67
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
22
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
18
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
8
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
24
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+

Сейчас обсуждают

xxToaDxx
01:27
OLED да еще и изогнутый, кому и для чего? Реально маразм, лучше бы яркость сделали хотя бы 2000 нит и размер 43 дюйма.
В Q1 в продажу поступит OLED-монитор для геймеров ASUS ROG Swift PG34WCDM: 34″, 3440 x 1440 240 Гц
Stanislav_i
01:25
Помню, заморачивался проходить какого-то Хитмена с высшим рейтингом "Бесшумный убийца". было непросто, но интересно. Старые хитманы нравились, все прошел, а начиная с Blood Money серия перестала нрави...
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
Mallory
01:24
И ведь он даже не спит
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
Umid Xaydarov
01:23
чё за звёздные войны. Чё то лутать чтото ремонтировать. В игре? В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ??? ну нахер. я лучше пойду на турниках позанимаюсь. неудивительно что 4 к дебилов нашлось и всё.
Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
Mallory
01:21
А в чем именно твоя претензия? Microsoft защищает тебя, да да, лично тебя, от кривого, глючного, неполноценного линукса. В линуксе ведь ад зависимостей (Хоть ты сам не понимаешь что это такое, но сказ...
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
Dead Shadow
01:20
Неплохо, но у Dell уже есть моник Alienware на 500 Гц. А так, если время отклика меньше 5 мс - уже хорошо
LG анонсировала новый игровой монитор с частотой 480 Гц и временем отклика 0.03 мс
aaga
01:17
"Держи лоха в надежде."
Разработчики «космического долгостроя» Star Citizen выпустили в продажу набор кораблей за $48 тысяч
HARVESTER666999
01:16
Blablabla как всегда расписано с наигранным пафосом и опечатками, а на деле все будет более чем серо.
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
Шарманщик
01:15
По поводу онлайна. В игре весь Млечный путь с 400 млрд звездными системами. Игроки встречаются - ну очень редко. Можно сказать что онлайна почти нет между игроками, из-за размеров Галактики. А ты пр...
Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
Umid Xaydarov
01:13
да нет. щя в хонкае 140к играют и это ночь все спят. тоесть людям интересно и нравится. а не кучка сектантов таких как ты 4к онлайн годами стоит.
Сиденье для биде с голосовым управлением от Kohler превращает унитаз в умный трон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем