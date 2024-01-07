T-Force GE Pro полностью дебютирует на CES на следующей неделе и будет доступен для предварительного заказа на Amazon и Newegg в феврале.

Оглядываясь назад, производителям твердотельных накопителей потребовалось некоторое время, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами шины PCIe 4.0 x4. Первоначально самые быстрые модели PCIe 4.0 колебались в пределах 5000 МБ/с при последовательном чтении и записи. Но как только производители добились успеха, некоторые модели начали достигать скорости 7000 МБ/с, а некоторые из них очень близко подошли к максимальной пропускной способности 7,88 ГБ/с.

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Технически шина PCIe 5.0 x4, к которой подключаются новейшие твердотельные накопители NVMe, обеспечивает пропускную способность до 15,75 ГБ/с. Как мы видели на примере последнего поколения быстрых твердотельных накопителей PCIe 4.0, это лишь вопрос времени, когда производители накопителей смогут подойти близко к этой скорости.

Сколько времени это займет, можно только догадываться. Примерно в это же время в прошлом году TeamGroup представила твердотельный накопитель Cardea Z540 PCIe 5.0 со скоростью до 12 ГБ/с. Спустя год, T-Force GE Pro выводит процесс на еще более высокий уровень, увеличив потолок последовательного чтения на 16,7%.

TeamGroup использует новейший 12-нанометровый контроллер IG5666 от InnoGrit, чтобы поднять скорость на новый уровень. К сожалению TeamGroup еще не предоставила полную спецификацию, поэтому мы не знаем, на сколько быстра последовательная запись или более важные показатели случайного чтения и записи 4K, которые более значимы для вычислений общего назначения и игр.

Единственный рендер TeamGroup своего нового твердотельного накопителя показывает только графеновый кулер, поэтому неясно будет ли в комплекте поставки более массивный радиатор. Управление теплом сейчас важнее, чем когда-либо для PCIe 5.0, поскольку эти высокие скорости могут быстро снизиться, когда температура станет слишком высокой. TeamGroup заявляет, что в ее последнем твердотельном накопителе используются внутренние датчики для регулировки производительности по мере необходимости и предотвращения перегрева.





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