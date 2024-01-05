Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Kioxia готовится представить усовершенствованную флэш-память и скоростные SSD на выставке CES 2024
Kioxia собирается продемонстрировать на CES 2024 свое обширное портфолио технологий.

реклама

Объявляя о присутствии компании на выставке CES, вице-президент по корпоративному маркетингу KIOXIA America Алекс Мэй сказал: "Независимо от того, разрабатываете ли вы ультратонкие потребительские ПК, обеспечиваете удобство работы в автомобиле или оптимизируете профессиональную фотографию, мы создаем флэш-память, которая позволяет использовать приложения для жизни и улучшает удобство пользователя". Действительно, флэш-память Kioxia используется практически в каждом сегменте рынка.

реклама

Изюминкой выставки Kioxia на выставке CES почти наверняка станет технология XL-FLASH второго поколения. XL-FLASH - это предложение памяти класса Storage от Kioxia, продукт хранения данных, который по своей производительности и долговечности находится где-то между DRAM и типичной флэш-памятью. В этом смысле она немного похожа на память 3D Xpoint, используемую в продуктах Intel Optane.

Компания также продемонстрирует новые флэш-продукты для автомобильных приложений, включая поддержку версии 4.0 стандарта UFS. UFS 4.0 повышает максимальную пропускную способность до 5800 МТ/с, что намного превосходит производительность хранилища, которую вы ожидаете от мобильного или встроенного устройства.

Наконец компания заявляет, что представляет на выставке CES "широкую линейку" твердотельных накопителей, включая не только продукты для предприятий и центров обработки данных, но и образцы собственных клиентских SSD. Твердотельные накопители XG8 MLC и BG6 TLC уже доступны, но вполне возможно, что Kioxia добавит в линейку новые форм-факторы или емкости.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#ssd #kioxia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Kioxia больше не планирует использовать для SSD бренд Plextor
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
8
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
2
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
3
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
3
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
8
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
5
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
9
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
1
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
3
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
2
Партнерство Samsung Electronics и Red Hat привело к расширению экосистемы памяти CXL
+
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
9
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
2

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
77
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
37
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
35
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
49
О советском ударном самолёте МиГ-27
3
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
17:16
Коллеги, полностью согласен, никаких жигулей, боже упаси, только православное майкопское, иначе возможны мутации и другие ужасные последствия.
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Михаил Карасёв
17:13
Да знаете, у многих авто данная педаль пластиковая, а истории "ой я только поправила, а оно сломалось" сколько я видел, если бы это была массовая проблема, уже бы такой информационный фон был в интерн...
Китайский кроссовер Changan CS55 не выдержал российских морозов, утратив педаль газа
Игорь Шелахонов
17:08
Ощущение, что я с слабоумными общаюсь. Написал "подтвержденными видео и фото", а следом вопрос "КЕМ".
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Grigory Verstalin
17:08
Иш куда хватил! Кризис! У меня первая алиса при 800х600 подтормаживала когда-то
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Дмитрий Пешнин
17:05
Купил за 36к gigabyte 4060 и кайфую, трассировка, DLSS и генерация кадров (где требуется), в fullHD на ультрах везде больше 60 fps. Че ещё надо-то?)))
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Егор Шишкин
17:02
X100 набрал больше x100 pro, на нем параллельно фильмец по торренту качали?
Стали известны самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
Шарманщик
16:58
и каждому абоненту на гудок
Российские хакеры уничтожили практически все сервера «Киевстар» во время атаки
ALFik
16:57
Какая же у тебя каша в голове. Такое происходит, если получать знания бессистемно.
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Шарманщик
16:56
Скоро у ВСУ солдаты-комикадзе будут, а потом и их не станет.
"Из-за нехватки снарядов ВСУ пытаются заменить их дронами-камикадзе»: Американский аналитик
Asker 013
16:53
Вошли в период жизни, когда протекает долларовая инфляция...Не привычно, но зелёный становится обыкновенной валютой - его лишили бессмертия...Скоро, для объективной оценки стоимости "железа", в обиход...
1 июня 2024 года цены на видеокарты могут вырасти на 25%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем