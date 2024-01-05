Kioxia собирается продемонстрировать на CES 2024 свое обширное портфолио технологий.

Объявляя о присутствии компании на выставке CES, вице-президент по корпоративному маркетингу KIOXIA America Алекс Мэй сказал: "Независимо от того, разрабатываете ли вы ультратонкие потребительские ПК, обеспечиваете удобство работы в автомобиле или оптимизируете профессиональную фотографию, мы создаем флэш-память, которая позволяет использовать приложения для жизни и улучшает удобство пользователя". Действительно, флэш-память Kioxia используется практически в каждом сегменте рынка.

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Изюминкой выставки Kioxia на выставке CES почти наверняка станет технология XL-FLASH второго поколения. XL-FLASH - это предложение памяти класса Storage от Kioxia, продукт хранения данных, который по своей производительности и долговечности находится где-то между DRAM и типичной флэш-памятью. В этом смысле она немного похожа на память 3D Xpoint, используемую в продуктах Intel Optane.

Компания также продемонстрирует новые флэш-продукты для автомобильных приложений, включая поддержку версии 4.0 стандарта UFS. UFS 4.0 повышает максимальную пропускную способность до 5800 МТ/с, что намного превосходит производительность хранилища, которую вы ожидаете от мобильного или встроенного устройства.

Наконец компания заявляет, что представляет на выставке CES "широкую линейку" твердотельных накопителей, включая не только продукты для предприятий и центров обработки данных, но и образцы собственных клиентских SSD. Твердотельные накопители XG8 MLC и BG6 TLC уже доступны, но вполне возможно, что Kioxia добавит в линейку новые форм-факторы или емкости.

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