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Niko4123
Встроенный GPU AMD Ryzen 7 8700G Radeon 780M показал блестящие результаты в ранних тестах
Ryzen 7 8700G с GPU 780M набрал 29 244 балла в тесте OpenCL и 35 427 баллов в тесте Vulkan, что немного отстает от официальных оценок Geekbench 6 (30 257 и 36 102 балла) в тех же тестах.

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APU тестировался на материнской плате ASUS TUF GAMING X670E-PLUS, поэтому узкие места там вряд ли будут, но оперативная память DDR5 работала только на частоте 4800 МТ/с. Поскольку APU используют системную память для видеопамяти, тактовая частота памяти является важным фактором производительности iGPU. Более быстрые комплекты памяти DDR5 вероятно могут значительно повысить производительность 780M на настольных компьютерах.

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Недавно также появилась информация о производительности Ryzen 5 8600G и встроенного графического процессора Radeon 760M, и она значительно медленнее, несмотря на то, что тестировалась с DDR5 с тактовой частотой 6000 МТ/с. Этого и следовало ожидать, учитывая, что у 760M всего восемь вычислительных блоков (CU) против 12 у 780M, и мы также можем ожидать, что 780M будет иметь значительно более высокую частоту, как и в серии Ryzen 7040.

По крайней мере в этих тестах OpenCL и Vulkan iGPU Radeon 780M в Ryzen 7 8700G по-прежнему отстает от дискретных видеокарт младшего класса, таких как RX 6400, который имеет оценку 32 967 в OpenCL и 38 708 в Vulkan. Хотя 780M очень близок к тому, чтобы сократить этот разрыв, но также стоит помнить, что 6400 основан на архитектуре RDNA 2 2020 года и 7-нм техпроцессе TSMC, в то время как 780M имеет преимущество использования RDNA 3 и 5-нм техпроцесса TSMC. Но более быстрая память DDR5 может существенно изменить ситуацию, как и разгон.

Ожидается, что Ryzen 7 8700G наряду с остальной частью линейки 8000G будет анонсирован на выставке CES на следующей неделе.

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#radeon 780m #amd ryzen 7 8700g
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