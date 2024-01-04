Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Технология Audio Radar позволяет глухим и слабослышащим геймерам "слышать" глазами
Audio Radar позволяет пользователю "видеть" и визуализировать направленность звуковых событий в видеоиграх

реклама

Во всем мире насчитывается около 1,9 миллиарда геймеров. Из них 15 процентов - глухие и слабослышащие, которые не могут в полной мере насладиться тем звуком, который могут предложить современные игры.

реклама

Теперь компания Audio Radar представила свой первый продукт под названием Audio Radar, который представляет собой систему Plug-and-Play, состоящую из 16 миллионов цветных световых полос RGBW и настраиваемой консоли, которая перехватывает звук в кодировке 7.1 в играх и преобразует это в световые подсказки направления.

Что хорошо в Audio Radar, так это то, что он буквально готов к работе по принципу "подключи и работай"; никакого программного обеспечения не требуется. Просто прикрепите подсветку к экрану, подключите консоль "Командный центр" к порту HDMI на ПК или игровой консоли, а все остальное сделает система.

Для большего контроля в командном центре предусмотрено множество пользовательских настроек, а также возможность детальной настройки чувствительности световой панели с любой стороны экрана. Как и в случае с любыми системами активной подсветки, нас интересует задержка реакции, то есть насколько быстро освещение "отображает" звук, происходящий в игре.

Обратите внимание, что Audio Radar позиционируется не как инструмент улучшения слуха, а как звуковой индикатор для сообщества слабослышащих. Это также означает, что система освещения может принести пользу слышащим геймерам, например, когда им приходится играть ночью с уменьшенной или вообще выключенной громкостью. Система освещения Audio Radar также работает как специальная система окружающего/активного освещения, похожая на Nanoleaf 4D Screen Mirror.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Audio Radar доступен для предварительного заказа прямо сейчас на сайте компании.

#audio radar
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
13
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
20
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
+
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
5
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Стали известны размеры дисплеев Apple iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
35
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
23
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
5
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
2
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
+

Сейчас обсуждают

SeTi2019
13:59
"атаковать русский позиции" "использовали как классическим высокоточное оружие" Не разлей вода, не рассыпь мука, не разбей стеклу.
Мем-монета SEIYAN лидирует по ставкам
SeTi2019
13:55
Написано же! Обувь еще они делали....вот негодяи!
Россия уничтожила фабрику одежды M-Tac, где одевается руководство Украины, включая Зеленского
Дмитрий Маслов
13:53
Да кому нужна телега, если есть вайбер :) (вотсап-вайбер и круг замкнулся) :)
Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
Бот_Пригожина_03081
13:52
Точно уничтожили. Ни одна ракета назад не вернулась.
CryptoQuant: Кошельки долгосрочных инвесторов удерживают более 80% предложения биткоина
Workshop
13:47
Остальное выглядит так из-за того, как сейчас FSR3 имплементируется. Не загрузить картинку почему-то. 2.1 версия. Последняя ГОГ. https://ibb.co/G39Jqzk
Комбинированная атака в ночь на 2.01 началась с Гераней, продолжилась Х-59 и завершилась «Кинжалами»
32Влад32
13:45
Сбивали банками с огурцами.
CryptoQuant: Кошельки долгосрочных инвесторов удерживают более 80% предложения биткоина
Апшеронский скакел
13:44
Там память с мусорными таймингами 16-20-20-40 - это конченный хлам
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
mukmsk
13:37
3050 в комп для FHD? Серьёзно? Что за мусорная сборка?
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Дмитрий Зяблов
13:36
Хохлы за 30 лет залежалости сваяли самый большой трызуб из кизяка и похвастались баржей с кавунами, вот это я понимаю достижение.
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
glavhyilo
13:35
делали негодяи чегото на этой фабрике помимо одежды походу.
Россия уничтожила фабрику одежды M-Tac, где одевается руководство Украины, включая Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем