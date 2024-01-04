Audio Radar позволяет пользователю "видеть" и визуализировать направленность звуковых событий в видеоиграх

Во всем мире насчитывается около 1,9 миллиарда геймеров. Из них 15 процентов - глухие и слабослышащие, которые не могут в полной мере насладиться тем звуком, который могут предложить современные игры.

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Теперь компания Audio Radar представила свой первый продукт под названием Audio Radar, который представляет собой систему Plug-and-Play, состоящую из 16 миллионов цветных световых полос RGBW и настраиваемой консоли, которая перехватывает звук в кодировке 7.1 в играх и преобразует это в световые подсказки направления.

Что хорошо в Audio Radar, так это то, что он буквально готов к работе по принципу "подключи и работай"; никакого программного обеспечения не требуется. Просто прикрепите подсветку к экрану, подключите консоль "Командный центр" к порту HDMI на ПК или игровой консоли, а все остальное сделает система.

Для большего контроля в командном центре предусмотрено множество пользовательских настроек, а также возможность детальной настройки чувствительности световой панели с любой стороны экрана. Как и в случае с любыми системами активной подсветки, нас интересует задержка реакции, то есть насколько быстро освещение "отображает" звук, происходящий в игре.

Обратите внимание, что Audio Radar позиционируется не как инструмент улучшения слуха, а как звуковой индикатор для сообщества слабослышащих. Это также означает, что система освещения может принести пользу слышащим геймерам, например, когда им приходится играть ночью с уменьшенной или вообще выключенной громкостью. Система освещения Audio Radar также работает как специальная система окружающего/активного освещения, похожая на Nanoleaf 4D Screen Mirror.

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Audio Radar доступен для предварительного заказа прямо сейчас на сайте компании.