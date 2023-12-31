Ожидается, что AMD выпустит Radeon RX 7600 XT в следующем месяце, чтобы сократить разрыв с RX 7700 XT.

О самой карте мы знаем очень мало, кроме того, что было раскрыто на днях в манифесте ЕЭС. Регистрационные данные указывают на память объемом 16 ГБ в сочетании с 256-битной шиной вместо ожидаемых ранее 12 ГБ плюс 192-битная шина. Однако, учитывая целевое разрешение и частоту кадров, 256-битная шина памяти для модели класса 600 будет выглядеть странной.

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Radeon RX 6600 XT, 6650 XT и их конкуренты GeForce оснащены 128-битной шиной, поддерживаемой небольшой VRAM. Даже RX 7700 XT и RTX 4070 оснащены 192-битной шиной вместо 256-битного решения. Поэтому мы бы отнеслись к этой информации с недоверием.

Конфигурация шейдерных процесоров 7600 XT должна быть более мощной, чем у 7600, что предполагает использование сильно урезаного GPU Navi 32. Последний уже использует полностью активированное ядро Navi 33. Число шейдеров 2560 в 40 вычислительных блоках (CU) было бы жизнеспособным вариантом, подкрепленным кэш-буфером L3 объемом 40 МБ. Тактовые частоты ядра должны быть такими же, как у существующих представителей RDNA 3 с TBP примерно ~200 Вт.

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Ожидается, что Radeon RX 7600 XT будет выпущен 22 января по рекомендованной розничной цене 349 долларов вместе с RTX 4070 Ti Super.