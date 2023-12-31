AMD подтвердила поддержку платформы AM5 как минимум еще в нескольких выпусках до Zen 6 в 2026 году

Материнские платы Intel серии 600/700 на базе LGA 1700 устареют в 2024 году. Процессоры Arrow Lake 15-го поколения будут выпущены вместе с платами LGA 1851 во второй половине следующего года.

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По данным RedGamingTech, существующие платы AM5 будут поддерживать еще два поколения, включая Zen 5 в конце 2024 года и Zen 6 в 2026 году. Это аналогично Intel, если считать Raptor Lake Refresh 14-го поколения полноценным обновлением.

Даже самые дешевые материнские платы A320, выпущенные в 2017 году, поддерживают Ryzen 7 5800X3D, один из последних процессоров AM4. Это означает до пяти лет поддержки платформы, даже для очень дешевых плат за 100 долларов. Если Ryzen 9000 (2024 г.) на базе Zen 5 и последующие чипы Zen 6 (2026 г.) окажутся последними, поддерживающими наборы микросхем серии 600, это означает три года поддержки, что вдвое меньше, чем у AM4.

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Некоторое время назад руководители AMD пообещали поддержку платформы до 2025 года, что не подтверждает совместимость с Zen 6. Это было предостерегающее замечание, призванное избежать каких-либо нереалистичных ожиданий со стороны покупателей, аналогично тому, что произошло с запуском Zen 3.