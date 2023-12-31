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Niko4123
LG CineBeam Qube - умный проектор 4K с интересным дизайном
Компания LG считает, что ее последний проектор способен выполнять двойную функцию в качестве "стильного арт-объекта", и в некоторой степени мы с этим согласны. Он также очень компактен, и его легко переносить из комнаты в комнату или в совершенно другое место.

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Что сразу бросается в глаза, так это ручка. Она вращается на 360 градусов, поэтому, если вы хотите вытащить его на улицу для импровизированного свидания в кино, это легко сделать. Сверхкомпактная и легкая конструкция также делает это возможным - его размеры 80 мм (Ш) x 135 мм (Г) x 135 мм (В), а вес - всего 1,49 кг.

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Независимо от того, считается ли это произведением искусства или нет, мы предоставим каждому зрителю судить индивидуально. Он безусловно имеет ретро-стиль, как кинопроектор старой школы, но с современной элегантностью. Частично этому способствует то, что компания LG представила устройство на фотографиях для прессы, но даже если у вас нет каких-либо необычных произведений искусства, рядом с которыми можно было бы разместить его, CinbeBeam Qube выглядит более стильно, чем стандартный проектор, включая LG HU80K.

Самое главное конечно то, насколько хорошо он может проецировать контент. CineBeam Qube - это проектор с разрешением 4K (3840x2160) и лазерным источником света (RGB), способный передавать изображения размером от 50 до 120 дюймов. Он имеет коэффициент контрастности 450 000:1, яркость 500 ANSI-люмен и обеспечивает высокий охват цветовой гаммы DCI-P3 (154%). Поддержка HDR также является частью пакета, хотя и HDR 10, а не Dolby Vision. А для подключения он оснащен HDMI с eARC и USB Type-C.

"Точность цветопередачи CineBeam Qube означает, что фильмы и другой контент отображаются так, как задумали их создатели, с насыщенными цветами и глубоким черным цветом, которые добавляют глубину и яркость каждой сцене. Кроме того, проектор премиум-класса 4K от LG оснащен функцией автоматической регулировки экрана с функцией автофокусировки, которая каждый раз автоматически оптимизирует расположение и размер изображения для обеспечения превосходного качества просмотра", - объясняет LG.

Это многообещающий проектор, обладающий уникальным дизайном и техническими характеристиками. CineBeam Qube - это также интеллектуальный проектор, работающий на webOS 6.0, обеспечивающий легкий доступ к таким потоковым сервисам, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video и т. д.

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LG не стала раскрывать цену и дату выпуска, которые, как мы полагаем будут обнародованы на выставке Consumer Electronics Show (CES) в ближайшие пару недель. Для справки: DLP-проектор LG CineBeam 4K предыдущего поколения (модель HU70LA) можно найти на Amazon за 1469,94 доллара.

#lg cinebeam qube
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