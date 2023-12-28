но есть и положительный момент

"Учитывая текущие условия и напряженную макроэкономическую ситуацию, IDC понизила свой прогноз по мировому рынку ПК. Ожидается, что объем поставок в 2023 году снизится на 13,8% по сравнению с 2022 годом, который сам по себе снизился на 16,6% по сравнению с предыдущим годом. Два года подряд падение рынка на 2-значные цифры по сравнению с прошлым годом - это беспрецедентная тенденция на рынке ПК, но вероятно, это будет способствовать последующему восстановлению", - сообщает IDC.

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По данным аудита IDC глобальные поставки ПК в третьем квартале 2023 года составили 68,5 млн единиц. На самом деле это выше, чем ожидала компания, но все же ниже на 7,2% по сравнению с тем же кварталом год назад. Или другими словами, могло быть и хуже, но могло быть и намного лучше.

Однако прежде чем кто-нибудь начнет паниковать, небо не падает. Приливы и отливы - это нормально, и все становится шатким, поскольку мир в постпандемическом состоянии обретает нечто похожее на нормальное состояние. Что бы это ни влекло за собой, ПК определенно не умер. Это даже не система жизнеобеспечения. Фактически даже несмотря на то, что рынок находится на пути к снижению объемов продаж в течение восьми кварталов подряд, "он все еще меркнет по сравнению с 19 последовательными кварталами снижения объемов продаж ПК в годовом исчислении со второго квартала 2012 года по четвертый квартал 2016 года".

В 2024 году IDC ожидает восстановления экономики, отчасти благодаря некоторым запоздалым обновлениям в коммерческом секторе.

"Ожидается, что обширная и устаревшая база коммерческих ПК, которая к 2024 году превысит четырехлетнюю отметку, потребует обновления, что совпадет с насущным спросом на переход на Windows 11. Общий рынок ПК в 2024 году должен вырасти на 3,4% по сравнению с 2023 годом", - добавляет IDC.

IDC также назвала искусственный интеллект (ИИ) "катализатором обновлений" в следующем году. ПК на базе искусственного интеллекта уже начали поступать на рынок с выпуском процессоров Intel Core Ultra на базе Meteor Lake.

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Речь идет не только о потребительских ПК. IDC ожидает восстановления поставок потребительских ПК. Учитывая все эти факторы, аналитическое агентство ожидает, что к 2027 году рынок опередит уровень поставок существовавший до пандемии и достигнет 285 миллионов единиц.