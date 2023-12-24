Эта информация получена с китайских форумов по производству плат.

Оба производителя чипов представят свои чипсеты следующего поколения в третьем квартале, после чего последует запуск процессоров. Ожидается, что Intel выпустит семейство Arrow Lake 15-го поколения, которое будет конкурировать с линейкой AMD Ryzen 9000 Zen 5.

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Для AMD это относительно простой запуск, поскольку тот же сокет AM5 будет реализован с дополнительными функциями для чипсетов следующего поколения серии 700. Вы можете ожидать большего количества линий PCIe Gen 5, более высоких скоростей DDR5, Wi-Fi 7 и многого другого. В отличие от запуска 600-й серии, он должен быть плавным, поскольку микрокод не нужно создавать с нуля. Для обратной совместимости необходимо подготовить только одно старое поколение, что не должно быть проблемой.

У Intel все будет сложнее. Team Blue собирается выпустить сокет LGA1851 вместе с чипсетами 800-й серии. Вы можете ожидать тех же обновлений, что и AM5, включая большее количество линий PCIe Gen 5, Wi-Fi 7 и более высокую скорость памяти DDR5. В отличие от AM5, чипсеты Z790 уже поддерживают разгон памяти до 9000 МТ/с и выше, поэтому у Intel есть преимущество в этом сегменте.

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В то же время стоит помнить, что процессоры Arrow Lake 15-го поколения станут первым семейством настольных компьютеров Intel на базе чиплетов. Требуется несколько оптимизаций для улучшения пропускной способности/задержки памяти и кэша, а также кольцевой шины ЦП, которая в Meteor Lake кажется неоптимальной.