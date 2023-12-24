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Niko4123
ЦП Intel Core Ultra получили значительный прирост производительности благодаря обновлениям BIOS
Об этом сообщили участники Ultrabook Review в своей оценке ноутбука Meteor Lake - ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 2024 года

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Core Ultra 7 155H - это 16-ядерный/22-поточный процессор с 6 ядрами Redwood Cove P с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 8 ядрами Crestmont E с тактовой частотой до 3,8 ГГц и еще двумя ядрами LP E, которые также основан на Crestmont, но расположены на отдельной плитке. Это второй по мощности чип Meteor Lake после Core Ultra 7 165H, по крайней мере до следующего года, когда Intel расширит свою линейку процессором Core Ultra 9 185H.

Как и следовало ожидать, OEM-партнерам может потребоваться некоторое время, чтобы полностью привыкнуть к новой архитектуре ЦП. Со временем ситуация с программным обеспечением совершенствуется, появляются обновления драйверов и прошивки, и любое из этих событий может оказать существенное влияние на взаимодействие с пользователем.

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Так будет и с Meteor Lake, как это лично заметил корреспондент Ultrabook Review Андрей Гирбеа.

"Я снова запустил и обновил результаты Cinebench, когда ноутбук был только что загружен после холодной загрузки. В Cinebench R23 мощность ЦП начинается с 50 Вт и заканчивается примерно 35 Вт для работы с максимальной отдачей. Для 10-минутного цикла она начинается с 50 Вт, а затем постепенно падает и стабилизируется на отметке 28 Вт (примерно через 5-6 минут она достигает 28 Вт)", - сообщает Гирбеа в комментариях к обзору.

"Имейте в виду, что он будет работать по-другому, когда нагреется, после работы с другими длительными нагрузками. Это означает, что мощность будет падать, и его показатели будут ниже", - добавил Гирбеа.

Что касается производительности ноутбука, Андрей поделился некоторыми результатами тестов Cinebench R23, в которых сравниваются две версии прошивки. Вот как они выглядят:

  • 201: CPU 12,357 points (best run), 11,342 points (10m loop), Single Core 1,751 points (best run)
  • 203: CPU 13,873 points (best run), 12,132 points (10m loop), Single Core 1,761 points (best run)

Одноядерная производительность между версиями прошивки увеличивалась всего на 0,57%, что по сути ничего не значит. Тем не менее многоядерная производительность подскочила на 12,27% при сравнении лучших результатов и примерно на 7% во время 10-минутного цикла теста.

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Обновление BIOS, похоже, меняет управление питанием процессора ноутбука, что в свою очередь обеспечивает значительный прирост многоядерной производительности в Cinebench R23.

#intel core ultra meteor lake
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Ну если под ёлочку то 7950х3д. Чисто затестить мощу😁
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
OgoGoLog
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"Но доказательств как обычно не будет :D" https://cyclowiki.org/wiki/72-%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%...
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Был куплен ещё в 2017 году под 1080Ti.
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
OgoGoLog
14:47
xD Толстый, но эффективный байт. Сикера сразу призвало.
Депутат Рады Железняк: Зеленский хочет мобилизовать 500 тыс человек, но у Украины нет столько денег
OgoGoLog
14:45
Ля самомнение. Кого из 10 постоянных троллей с этого сайта ты заставляешь умнеть? Все эти шуршания обычные посетители всё-равно не читают.
Депутат Рады Железняк: Зеленский хочет мобилизовать 500 тыс человек, но у Украины нет столько денег
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