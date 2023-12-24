Об этом сообщили участники Ultrabook Review в своей оценке ноутбука Meteor Lake - ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 2024 года

Core Ultra 7 155H - это 16-ядерный/22-поточный процессор с 6 ядрами Redwood Cove P с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 8 ядрами Crestmont E с тактовой частотой до 3,8 ГГц и еще двумя ядрами LP E, которые также основан на Crestmont, но расположены на отдельной плитке. Это второй по мощности чип Meteor Lake после Core Ultra 7 165H, по крайней мере до следующего года, когда Intel расширит свою линейку процессором Core Ultra 9 185H.



Как и следовало ожидать, OEM-партнерам может потребоваться некоторое время, чтобы полностью привыкнуть к новой архитектуре ЦП. Со временем ситуация с программным обеспечением совершенствуется, появляются обновления драйверов и прошивки, и любое из этих событий может оказать существенное влияние на взаимодействие с пользователем.

реклама

Так будет и с Meteor Lake, как это лично заметил корреспондент Ultrabook Review Андрей Гирбеа.



"Я снова запустил и обновил результаты Cinebench, когда ноутбук был только что загружен после холодной загрузки. В Cinebench R23 мощность ЦП начинается с 50 Вт и заканчивается примерно 35 Вт для работы с максимальной отдачей. Для 10-минутного цикла она начинается с 50 Вт, а затем постепенно падает и стабилизируется на отметке 28 Вт (примерно через 5-6 минут она достигает 28 Вт)", - сообщает Гирбеа в комментариях к обзору.



"Имейте в виду, что он будет работать по-другому, когда нагреется, после работы с другими длительными нагрузками. Это означает, что мощность будет падать, и его показатели будут ниже", - добавил Гирбеа.



Что касается производительности ноутбука, Андрей поделился некоторыми результатами тестов Cinebench R23, в которых сравниваются две версии прошивки. Вот как они выглядят:

201: CPU 12,357 points (best run), 11,342 points (10m loop), Single Core 1,751 points (best run)

203: CPU 13,873 points (best run), 12,132 points (10m loop), Single Core 1,761 points (best run)

Одноядерная производительность между версиями прошивки увеличивалась всего на 0,57%, что по сути ничего не значит. Тем не менее многоядерная производительность подскочила на 12,27% при сравнении лучших результатов и примерно на 7% во время 10-минутного цикла теста.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обновление BIOS, похоже, меняет управление питанием процессора ноутбука, что в свою очередь обеспечивает значительный прирост многоядерной производительности в Cinebench R23.