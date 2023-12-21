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Причина пока не ясна, но несколько отчетов как от университетов так и от обычных пользователей выявили несколько проблем с последним декабрьским обновлением. Один из них связан с проблемами совместимости оборудования с некоторыми адаптерами Qualcomm, а другой - с нарушением протокола защищенной расширяемой аутентификации (PEAP) с декабрьским обновлением Windows 11. Кроме того, в другом отчете выявлены проблемы с подключением к сетям 802.11r с помощью адаптеров Qualcomm (аналогично первой проблеме).
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Самой серьезной проблемой по-видимому является проблема PEAP, которую можно отследить еще год назад, когда вышла Windows 11 22H2. Согласно сообщению Reddit опубликованному год назад, пользователи сталкивались с ошибками подключения к сетям PEAP из-за того, что Microsoft применяет Credential Guard в Windows 11 22H2 и новее.
Проблемы с адаптером Qualcomm более странные. Согласно сообщению с сайта Microsoft, местный ИТ-специалист в бельгийском университете обнаружил, что четверо его студентов не смогли подключить свои ноутбуки Qualcomm с беспроводной связью к сети 802.11r. Переключение на другой тип сети (кроме 802.11r) устранило проблему. По крайней мере, еще один ИТ-администратор работающий в другом университете, также определил, что адаптеры Qualcomm затронуты, но не сообщил, что проблема связана с подключением к сетям 802.11r.
Проблемы с декабрьским обновлением стали настолько серьезными, что нескольким университетам пришлось опубликовать инструкции по его удалению для своих студентов, чтобы они могли получить доступ к сети Wi-Fi своего университета. Хотя основные причины остаются неизвестными, в Windows 11 23H2 явно существует проблема, из-за которой у многих людей нарушается подключение к Wi-Fi.