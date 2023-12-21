Microsoft еще не признала проблему, но за очень короткое время она стала широко распространенной. Если вы регулярно пользуетесь беспроводным подключением, обязательно отложите установку этого обновления, пока Microsoft не предложит исправление.

Причина пока не ясна, но несколько отчетов как от университетов так и от обычных пользователей выявили несколько проблем с последним декабрьским обновлением. Один из них связан с проблемами совместимости оборудования с некоторыми адаптерами Qualcomm, а другой - с нарушением протокола защищенной расширяемой аутентификации (PEAP) с декабрьским обновлением Windows 11. Кроме того, в другом отчете выявлены проблемы с подключением к сетям 802.11r с помощью адаптеров Qualcomm (аналогично первой проблеме).

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Самой серьезной проблемой по-видимому является проблема PEAP, которую можно отследить еще год назад, когда вышла Windows 11 22H2. Согласно сообщению Reddit опубликованному год назад, пользователи сталкивались с ошибками подключения к сетям PEAP из-за того, что Microsoft применяет Credential Guard в Windows 11 22H2 и новее.

Проблемы с адаптером Qualcomm более странные. Согласно сообщению с сайта Microsoft, местный ИТ-специалист в бельгийском университете обнаружил, что четверо его студентов не смогли подключить свои ноутбуки Qualcomm с беспроводной связью к сети 802.11r. Переключение на другой тип сети (кроме 802.11r) устранило проблему. По крайней мере, еще один ИТ-администратор работающий в другом университете, также определил, что адаптеры Qualcomm затронуты, но не сообщил, что проблема связана с подключением к сетям 802.11r.

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Проблемы с декабрьским обновлением стали настолько серьезными, что нескольким университетам пришлось опубликовать инструкции по его удалению для своих студентов, чтобы они могли получить доступ к сети Wi-Fi своего университета. Хотя основные причины остаются неизвестными, в Windows 11 23H2 явно существует проблема, из-за которой у многих людей нарушается подключение к Wi-Fi.