Хотя служба поддержки Apple обычно обрабатывает такие запросы, как блокировка активации, в этом конкретном случае были некоторые тонкости требующие особого вмешательства.

Кук известен тем, что читает электронные письма отправленные ему напрямую (хотя вероятно он отвечает лишь на очень небольшой процент). Это помогает генеральному директору держать руку на пульсе клиентов Apple, поскольку личное общение часто может быть показательным.

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Вот что произошло и вызвало такой переполох: владелец MacBook Pro потерял свой ноутбук, а нашедший в конце концов перезагрузил его в компьютерном магазине в надежде получить чистый доступ к машине. В какой-то момент активировалась система безопасности Apple, которая помогает предотвратить злоупотребления и кражу.

Этот инцидент привлек некоторое внимание, поскольку о нем рассказали на Hacker News, что первоначальный владелец MacBook Pro называет возможной причиной решения проблемы. Разочарованный ситуацией, он решил в качестве последней попытки отправить электронное письмо Куку. Это сработало: один из исполнительных помощников Тима Кука работал над этим вопросом и в конечном итоге помог разблокировать MacBook.

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К счастью для Пола МакМэхона, ему удалось в конечном итоге разрешил эту ситуацию, даже если он уже купил новый MacBook Pro. Предоставив оригинальную документацию доказывающую, что он является владельцем машины с заблокированной активацией в конечном итоге ему удалось решить проблему. Хотя это не редкая ситуация, обращение к Куку напрямую безусловно помогло в этом конкретном случае.