Процессоры AMD Zen 5 планируется выпустить во второй половине 2024 года.

YuuKi_AnS подробно рассказал о 128-ядерных серверных процессорах Epyc Turin. Ожидается, что эти чипы появятся в продаже в конце 2024 года со 192 ядрами Zen 5c и 384 потоками для облачных вариантов Zen 5c по сравнению со 128 в Bergamo на базе Zen 4c. Основная платформа P-core будет иметь 128 ядер Zen 5 и 256 потоков по сравнению с 96 ядрами на Genoa на базе Zen 4.

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На рисунке выше представлен 128-ядерный процессор Epyc Turin на базе архитектуры Zen 5 Nirvana. Он будет иметь до шестнадцати 8-ядерных ПЗС-матриц с 32 МБ кэш-памяти L3 в сочетании с кристаллом ввода-вывода, поддерживающим память DDR5-6000 и Infinity Fabric Gen 3. PCIe Gen 5 и CXL 2.0 входят в число поддерживаемых протоколов шины со встроенным процессором безопасности.

Вариант Zen 5c (облачный) оснащен двенадцатью ПЗС-матрицами Zen 5c Prometheus, каждая из которых имеет 16 ядер и 32 МБ кэш-памяти L3. Это дает процессору до 192 ядер и 384 потока, 384 МБ кэш-памяти L3 и кристалл ввода-вывода, общий с семейством Turin. Ожидается, что процессоры Epyc на базе Zen 5 и Zen 5c будут использовать технологический процесс TSMC N3 (3 нм) для повышения производительности и эффективности.

Следующие процессоры Epyc Turin Zen 5 были подтверждены @Ditto_55:

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В отличие от Zen 4, Zen 5 станет серьезным обновлением с реструктурированным внешним интерфейсом, более быстрым межъядерным соединением и более высокими тактовыми частотами. Intel Granite Rapids-SP будет конкурировать с Turin, а Sierra Forest/Clearwater Forest будет соперничать с Zen 5c.