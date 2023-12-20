Данные о продажах в Корее показывают, что материнские платы B650 наконец начали превосходить своих предшественников AM4 по продажам, достигнув к концу октября доли рынка в 34,4%.

Сокет AM4 от AMD имел огромный успех. Материнские платы с экономичными чипсетами B450, а затем и B550, превзошли по продажам все альтернативы Intel. Выпуск платформы AM5 и соответствующего чипсета B650 был медленным, но с тех пор его темпы ускорились.

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Популярность материнских плат B550 неуклонно снижается с начала 2023 года, упав с 48,6% в январе до 18% в конце октября. Между тем более дешевые предложения A520 сохраняют свою долю на уровне 23% в начале и конце 2023 года.

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Данные о продажах материнских плат от Mindfactory (Германия) свидетельствуют о схожих настроениях покупателей. Платы AM5 отставали от AM4 и Intel LGA1700, затем они набирали обороты продаж осенью и опередили старые модели к декабрю. Сейчас это самая продаваемая платформа благодаря более дешевым платам на основе B650 и популярности Ryzen 7 7800X3D.