Увеличенный объем памяти стал возможен благодаря новым модулям оперативной памяти Kingston Fury Renegade, каждая из которых оснащена 64 ГБ новейшей памяти Micron DDR5.

В пресс-релизах ASRock и MSI продемонстрировали свои материнские платы с новым комплектом памяти Kingston Fury Renegade DDR5 емкостью 256 ГБ. ASRock продемонстрировала его работу на Z790 Nova WiFi, а MSI использовала PRO X670-P WiFi. Хотя ни одна из компаний не предоставила полный список материнских плат которые получат поддержку 256 ГБ ОЗУ ASRock отметила, что будет добавлена поддержка "на материнских платах серии Intel 700 и серии AMD AM5".

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Это может означать, что старые материнские платы Intel серии 600 не получат обновления обеспечивающего совместимость комплектов емкостью 256 ГБ, по крайней мере, на начальном этапе. И ASRock, и MSI заявили, что работают над расширением поддержки "различных наборов микросхем", что может относиться только к будущим чипсетам или чипсетам более низкого уровня в сериях Intel 700 и AMD 600.

Согласно объявлению MSI, комплект Fury Renegade Kingston емкостью 256 ГБ использует некоторые из новых чипов Micron DDR5 1-бета-версии, которые обеспечивают увеличенную емкость позволяющую использовать 64 ГБ оперативной памяти. Однако мы также ожидали, что чипы памяти 1-бета будут работать на частоте 7200 МГц, но показанный комплект Fury Renegade емкостью 256 ГБ рассчитан только на 6000 МГц согласно скриншотам от ASRock и MSI.

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Ранее в этом году материнские платы оснащенные DDR5 получили обновления, которые сделали их совместимыми с совершенно новыми комплектами памяти емкостью 196 ГБ, и хотя 256 ГБ - еще одно большое обновление, возможно оно не последнее. Ранее Micron заявляла, что ее чипы памяти 1-бета должны обеспечивать установку модулей оперативной памяти емкостью 128 ГБ, что означает в общей сложности 512 ГБ в комплекте из четырех модулей для обычных настольных компьютеров. Ожидается, что эти чипы DDR5 большей емкости появятся в первой половине следующего года.