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Niko4123
Представлен первый в мире ноутбук с 64-ядерным процессором AMD EPYC и настольной NVIDIA RTX 4080
Китайский производитель ноутбуков Xinjuneng анонсировал ноутбук в который встроен серверный чип EPYC.

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В комплект входит видеокарта NVIDIA RTX 4080 настольного уровня и настоящее решение для водяного охлаждения, включающее встроенный водяной насос и резервуар для воды. Достаточно сказать, что эта машина представляет собой мощный вычислительный комплекс, хотя ее практичность для обычных потребителей сомнительна. Он больше ориентирован на людей использующих рабочие станции и желающих иметь портативную версию.

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Речь идет о чипах AMD EPYC 7713 и EPYC 9554, 64-ядерных чипах на базе архитектур Zen 3 и Zen 4 соответственно, причем последний имеет TDP до 400 Вт. Протестированный EPYC 7713 имеет TDP 225 Вт и оценку Cinebench R23 49 000. Понятно, что упаковка всех этих элементов в один корпус не является чем-то впечатляющим, поскольку этот ноутбук имеет огромные размеры 420 x 325 x 46 мм, и мы определенно не рекомендуем класть его на колени в течение длительного периода использования. Но имея толщину 4,6 см, его все равно можно носить в сумке для 17-дюймового ноутбука, что очень удобно.

Он оснащен 17,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9, разрешением 2,5K, частотой 240 Гц, 100% расширенной цветовой гаммой sRGB и технологией полного угла обзора с возможностью расширения до разрешения 4K, 120 Гц. Также имеется изящный маленький 3,5-дюймовый дисплей мониторинга процессора и графического процессора для отслеживания различных параметров. Он также имеет множество уникальных вариантов подключения, таких как IPMI 2.0 (интеллектуальный интерфейс управления платформой), две карты 10 Gigabit Ethernet, стандартные интерфейсы TPM 2.0 и настраиваемую интеграцию других карт профессионального оборудования.

По словам компании, весь ноутбук представляет собой индивидуальный продукт: разные цвета машины можно настроить в соответствии с предпочтениями с помощью различных вариантов (черный, серебристый, золотой, розовое золото, синий, фиолетовый, красный). Есть даже 10-ваттный низкочастотный динамик и полноцветные светодиоды по обе стороны экрана.

Возвращаясь к вышеупомянутому решению для охлаждения, он оснащен так называемой разделенной системой жидкостного охлаждения с большим медным радиатором вместо традиционных ребер для рассеивания тепла, для улучшения охлаждения необходимого для упакованных внутри компонентов, и водяным насосом мощностью 18 Вт диаметром 36 мм. Также упоминается низкий уровень шума, что было бы интересно увидеть.

Что касается видеокарты NVIDIA RTX 4080, компания отмечает, что ее можно обновить до будущей RTX 4080 Super, а также она на 15% быстрее, чем мобильная версия RTX 4090.

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Компания Xinjuneng объявившая краудфандинг с целью собрать 500 000 юаней (около 70 616 долларов), планирует запустить его 19 декабря на Taobao, китайской онлайн-платформе для покупок. Цена в настоящее время неизвестна, но учитывая, что одна только AMD EPYC 9554 продается на Amazon по цене около 4795 долларов ожидайте, что она будет выше. Если вы ищете модный ноутбук класса рабочей станции, возможно, вам стоит присмотреться к нему.

#amd epyc #xinjuneng
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