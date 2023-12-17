Встроенная графика Meteor Lake - это огромный шаг вперед для Intel и настоящий вызов для AMD.

Meteor Lake включает в себя мощный графический процессор созданный на основе Arc Alchemist, в качестве отдельной плитки в пакете ЦП. Он оснащен 128 ядрами Xe, что дает ему 1024 шейдерных блока, а использовавшийся в тесте процессор Core Ultra 7 165H работал на частоте до 2,3 ГГц.

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Это MSI Prestige 16 AI Evo, 16-дюймовый ноутбук с вышеупомянутым процессором Core Ultra 7. Конкретная система представляет собой предсерийный инженерный образец.

Ryzen Z1 Extreme оснащен самой мощной на сегодняшний день интегрированной графикой AMD и является сердцем портативных игровых систем ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Тем не менее новый чип Intel более или менее способен противостоять ему в полной мере. Большая часть различий здесь вероятно связана с разницей в тактовой частоте памяти. Тестовый ноутбук MSI Prestige использует 128-битный LPDDR5 со скоростью 5600 МТ/с, а Ryzen Z1 Extreme имеет LPDDR5X со скоростью 6400 МТ/с. Кроме того, хотя это не отражено на диаграмме, Intel демонстрирует более высокую минимальную частоту кадров в Warframe и Gears Tactics.

Работа Intel над графическими драйверами принесла огромные преимущества, поскольку графика Arc Graphics встроенная в Core Ultra 7 165H, почти в два раза быстрее, чем графика Iris Xe встроенная в процессоры компании предыдущего поколения. Сравнение с Phoenix от AMD не является явной победой, на которую надеялась Intel, но учитывая как долго Team Blue отстает от Team Red по производительности интегрированной графики, это настоящий прорыв для Arc Graphics.

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Признанный лидер, энтузиаст и обозреватель аппаратного обеспечения 金猪升级包 по-видимому заполучил пару компьютеров Core Ultra и опубликовал свой обзор процессоров. Он включает в себя несколько тестов, включая игровые тесты 1080p приведенные выше. Вы можете видеть, что новые чипы опережают AMD Ryzen 7 7840HS.