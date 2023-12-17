Карта имеет TDP 115 Вт, что незначительно по сравнению с 450 Вт GeForce RTX 4090.

Благодаря конструкции с одним вентилятором она обеспечивает охлаждение графического процессора, при этом выглядит эстетически интересно и сохраняет компактный форм-фактор. Более низкое энергопотребление также напрямую приводит к более легкому охлаждению, что указывает на то, что одного вентилятора может быть более чем достаточно. Конструкция вентилятора будет распределять теплый воздух в различных направлениях.

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Эта двухслотовая конструкция достаточно компактна, чтобы поместиться во многие ПК малого форм-фактора, но учитывайте траекторию воздушного потока, чтобы обеспечить достаточное охлаждение. Карта по-прежнему оснащена теми же 8 ГБ видеопамяти, что и всегда, но с завода она разогнана до 2505 МГц.

Не желая, чтобы уникальный вентилятор привлекал всеобщее внимание, золотая задняя панель добавляет дополнительный уровень зрелищности. Эта привлекательная задняя панель продолжающая тему золотых акцентов на передней части, может отлично смотреться в правильной схеме сборки. Однако пока неясно, выйдет ли этот графический процессор на мировой рынок или будет предлагаться только на региональном уровне.

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Пока геймеры с нетерпением ждут обновления NVIDIA GeForce RTX Super, такие графические процессоры помогают поддерживать линейку GeForce RTX 4060 свежей. Поскольку обновление Super, скорее всего, будет включать только графические процессоры более высокого класса, такие как GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4060 - более оптимальный выбор для тех, кто хочет сэкономить на бюджете.