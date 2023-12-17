NVIDIA сообщает, что "на недавнем мероприятии посвященном презентации, AMD говорила о производительности графического процессора H100 по сравнению с производительностью ее чипа MI300X. В представленных результатах не использовалось оптимизированное программное обеспечение, а H100 при правильном тестировании оказался в 2 раза быстрее".

NVIDIA сообщает, что "DGX H100 может обрабатывать один запрос вывода за раз. Размер пакета обеспечивает максимально быстрое время отклика".

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Помимо опровержения претензий AMD, NVIDIA представила и доказпательства. Она опубликовала график фактической производительности ее аппаратного и программного обеспечения. Данные отражают результаты производительности сервера DGX H100 с восемью графическими процессорами H100 на модели Llama 2 70B.

Любой, кто захочет подтвердить эти утверждения сможет это сделать, поскольку NVIDIA делится информацией необходимой для воспроизведения результатов. Сообщение в блоге содержит командные строки для сценариев используемых NVIDIA для построения модели, а также сценарии сравнительного тестирования, используемые для сбора данных.

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Удивительно, что AMD не позаботилась о том, чтобы предоставляемые ею данные были настолько точными, насколько это необходимо, поскольку проверка фактов NVIDIA или энтузиастами LLM была лишь вопросом времени. Если AMD хочет обогнать NVIDIA в борьбе за долю рынка ИИ, подобные ошибки необходимо устранить.