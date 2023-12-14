и заверила пользователей, что разгон не приведет к полной потере гарантии

Когда пользователи пытаются включить разгон в настройках BIOS материнской платы TRX50, их встречает предупреждение в котором говорится, что если они включат разгон, это приведет к аннулированию гарантии. Другое открытие пришло от экстремального оверклокера SkatterBencher, который рассказал, что включение разгона приведет к необратимому выходу из строя предохранителя процессора. Это индикатор позволяющий AMD проверить, был ли когда-либо включен разгон.

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Предупреждение подразумевает, что если пользователь когда-либо включит разгон на процессоре Threadripper 7000, его гарантия исчезнет навсегда. Однако AMD заверила пользователей в заявлении Tom's Hardware, что предупреждение неверно. Компания повторила, что хотя ее гарантия не распространяется на повреждения связанные с разгоном, другие виды проблем покрываются, даже если разгон когда-либо был включен.

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Конечно, пользователи все еще могут быть обеспокоены тем, что AMD может использовать разгон как повод для отказа в гарантийном обслуживании, но эти опасения могут быть необоснованными. Процессоры Ryzen Threadripper Pro 5000 также имели этот предохранитель и за почти два года с момента их выпуска мы не слышали ни об одном отказе в гарантийном обслуживании из-за перегорания предохранителя разгона. Однако не многие люди разгоняют чипы Threadripper. История может оказаться совершенно иной, если AMD когда-нибудь внедрит эти предохранители в обычные процессоры Ryzen, которые с гораздо большей вероятностью будут разогнаны.