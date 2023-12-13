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Niko4123
Федеральная торговая комиссия предупреждает о мошенничестве с QR-кодами
Это важная информация, поскольку QR-коды все чаще используются как удобный способ настройки устройств или отправки кого-либо на определенный веб-сайт. Однако сейчас злоумышленники видят в этом возможность провести различные мошенничества с ничего не подозревающими жертвами.

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Альваро Пуч, специалист по просвещению потребителей Федеральной торговой комиссии (FTC), пишет о некоторых способах использования мошенниками QR-кодов .

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Некоторые из наиболее часто используемых примеров атак такого типа - это призыв к действию по обновлению учетной записи, или уведомление о подозрительной активности в учетной записи. Цель состоит в том, чтобы жертва почувствовала срочность, поэтому она сканирует QR-код и не обращает внимание на URL-адрес посещаемого веб-сайта. Это может привести к краже личной информации или возможной установке вредоносного ПО на устройство жертвы.

Федеральная торговая комиссия делится несколькими советами, которые американцы могут использовать, чтобы обезопасить себя при использовании QR-кодов. Во-первых, пользователям важно проверять URL-адрес, на который они переходят с помощью QR-кода, на предмет чего-либо подозрительного, например орфографических ошибок. Получение неожиданного QR-кода, подчеркивающего немедленные действия пользователя, - это еще один тревожный сигнал, на который следует обратить внимание. Наконец, защита онлайн-аккаунтов с помощью надежного пароля и многофакторной аутентификации - это еще один способ обезопасить себя.

#кибербезопасность
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