Похоже, что самым большим конкурентом NVIDIA является не какой-либо другой производитель графических процессоров, а она сама.

Понимая это, правительство Соединенных Штатов выпустило строгие предупреждения в условиях ограничений на использование мощных графических процессоров для центров обработки данных с искусственным интеллектом. Не желая, чтобы Китай получал самое передовое оборудование из-за боязни отставания, компания NVIDIA оказалась в эпицентре этой проблемы национальной безопасности.

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Проблема заключается в борьбе стремления NVIDIA к максимизации продаж и прибыли с опасениями национальной безопасности США. Когда чиновники ограничили отправку самых мощных графических процессоров в Китай, лишив NVIDIA значительную часть потенциальных доходов, потребовался альтернативный план. NVIDIA отреагировала на это, создав чипы которые не подпадают под новые ограничения. Несмотря на свою мощность, эти чипы будут ограничивать свои возможности, чтобы технически они соответствовали рекомендациям.

Эти запреты затронули даже ориентированную на геймеров видеокарту GeForce RTX 4090 из-за ее возможностей видеопамяти. Появились сообщения об урезанной версии GeForce RTX 4090D для китайского рынка, что является одним из незначительных примеров изменений потенциально внесенных NVIDIA. Однако больше всего чиновников США беспокоят гораздо более мощные графические процессоры для центров обработки данных, поэтому NVIDIA получила строгое предупреждение от министра торговли США Джины Раймондо.

В недавнем интервью Раймондо заявила, что NVIDIA "может, будет и должна продавать ИИ-чипы Китаю, поскольку большинство ИИ-чипов будут предназначены для коммерческих приложений". Она уточнила, что они хотят, чтобы Китай не получил самые передовые чипы искусственного интеллекта, которые можно было бы использовать для более серьезных приложений, которые повлияют на национальную безопасность.

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Чиновники безусловно будут пристально следить за NVIDIA, чтобы убедиться, что они не перепроектируют чипы таким образом, чтобы обойти ограничения для графических процессоров более высокого класса.