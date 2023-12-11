Однако, в отличие от контроллера Phison E26 который используется в современных твердотельных накопителях, E31T потребляет гораздо меньше энергии и более эффективен.

Это может позволить создать твердотельные накопители PCIe 5.0 не требующие радиаторов, которые были камнем преткновения для твердотельных накопителей на базе E26, особенно с учетом того, что решения для активного охлаждения становятся все более и более необходимыми.

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Хотя мы знаем о контроллере E31T уже несколько месяцев, Phison хранил молчание о нем с момента его первого анонса. В отличие от E26 у которого максимальная скорость чтения составляет примерно 14 800 МБ/с и записи 12 800 МБ/с, E31T нацелен на скромную скорость передачи данных в 10 800 МБ/с при чтении и записи. Этот уровень производительности находится примерно между твердотельными накопителями PCIe 5.0 первого и второго поколения оснащенными E26, которые достигают скорости около 10 000 МБ/с и 12 000 МБ/с соответственно.

Хотя снижение производительности вызывает сожаление, возможность появления твердотельных накопителей PCIe 5.0 которым вообще не потребуется радиатор, имеет большое значение. Это сделает твердотельные накопители PCIe 5.0 подходящими для ноутбуков и других мобильных устройств, а пользователи настольных компьютеров смогут радоваться тому, что им не придется использовать большой радиатор M.2, на котором может быть даже установлен крошечный вентилятор. И хотя топовые накопители на базе E26 будут намного быстрее, чем накопители на базе E31T, скорость 10 800 МБ/с все равно намного лучше, чем у лучших твердотельных накопителей PCIe 4.0.

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Однако Phison не единственный производитель такого контроллера: Silicon Motion также работает над чем-то похожим. Его контроллер SM2508 имеет максимальный TDP 3,5 Вт, что намного меньше, чем TDP E26 составляющий 5 Вт. SM2508 также рассчитан на скорость чтения 14 500 МБ/с и скорость записи 14 000 МБ/с, что значительно опережает E31T. Однако ожидается, что контроллер Silicon Motion появится в твердотельных накопителях только начиная с 2025 года, что может быть позже, чем у Phison E31T. Мы ожидаем, что E31T появится на выставке CES в январе в соответствии с рекламным роликом Phison CES, в котором E31T упоминается наряду с E26.