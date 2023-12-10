В Windows эта функция существовала на протяжении десятилетий, но недавно выяснилось, что Linux наконец-то получил собственную функцию "Синий экран смерти" (BSOD), и она намного лучше, чем новая версия Windows с грустным смайликом.

Phoronix сообщает, что один из системных/сервисных менеджеров дистрибутивов Linux (systemd) представил новое системное обновление, которое поступит в руки пользователей Linux где-то в первой половине 2024 года. Это обновление версия 255 добавляет множество новых функций к спорной системе инициализации, и одна из них - вышеупомянутая функция "Синий экран смерти" которая появляется при сбое системы.

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Согласно примечаниям к патчу, эта новая функция BSOD будет отображать полный журнал сообщений об ошибках на всем экране при сбое системы, предоставляя вам подробное описание того, что именно пошло не так. Это напоминает оригинальный "Синий экран смерти" Microsoft, использовавшийся до Windows 8, который давал вам целый абзац текста о проблеме и кодах ошибок для поиска. Кроме того, новая функция Linux BSOD также будет отображать QR-код, чтобы пользователи могли получить дополнительную информацию о проблеме, вызвавшей сбой системы.

"Синий экран смерти" может быть удобной функцией устранения неполадок которая сообщит вам, что пошло не так с вашей системой в случае ее сбоя. В Windows эти "экраны смерти" могут предоставлять важную информацию, например коды ошибок, чтобы пользователи могли немедленно диагностировать катастрофические сбои системы. Без него пользователям и ИТ-специалистам придется копаться в журналах ошибок, чтобы выяснить, что вызвало сбой системы, а в худшем случае это означает извлечение диска для доступа к этим журналам на другом компьютере.

Современный Windows BSOD, обнаруженный в Windows 8/8.1, 10 и 11

К сожалению, насколько нам удалось выяснить, никто не сделал скриншот этого нового "Синего экрана смерти", чтобы увидеть как он выглядит на самом деле. Судя по возможностям этой функции, она кажется существенно лучшей версией "Синего экрана смерти", доступной в последних версиях Windows. "Синий экран смерти" встречающийся в новых версиях Windows, имеет очень упрощенный макет предназначенный для начинающих пользователей компьютеров, который дает вам только один код ошибки и говорит: "На вашем компьютере возникла проблема, и ее необходимо устранить".

Иногда код ошибки легко расшифровать, но как правило коды ошибок Microsoft не дают вам всей картины, особенно если системная ошибка связана с программным обеспечением. В случае подобных проблем вам нужно не только искать код ошибки, но и копаться в средстве просмотра событий, что как мы отмечали выше, является головной болью, даже когда система все еще загружается, и еще более раздражает когда машина не запускается.

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Новый BSOD для Linux похоже не имеет ни одной из этих проблем, поскольку он по-видимому сразу же отображает полный журнал сообщений об ошибках. Пользователям Linux придется подождать до следующего года, прежде чем они получат новые дистрибутивы.