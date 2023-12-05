Чтобы облегчить задачу, было выбрано разрешение 1080p которое дает преимущество по частоте кадров по сравнению с более высоким разрешением.

Derb8auer настроил параметры Counter Strike 2 на тестовом ПК для оптимальной производительности которое действительно может использовать игрок в киберспорте.

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Разгон Core i9-14900K и RTX 4090 доводит эти и без того горячие компоненты до еще более высоких температур. Это требует жидкого азота любимца энтузиастов экстремального оборудования. Используя около 2 литров этого вещества Derb8auer удается превзойти и без того впечатляющие возможности стандартного процессора Core-i9 14900K с частотой 6 ГГц. Это позволило ему и его команде сначала достичь уровня около 800 кадров в секунду.

Затем использование системы охлаждения LN2 позволило Core-i9 14900K достичь частоты 7,4 ГГц на P-ядрах. Derb8auer даже смог достичь частоты выше 8 ГГц после некоторых дополнительных настроек. Тактовая частота 7,4 ГГц наконец позволила Counter Strike 2 преодолеть потолок в 1000 кадров в секунду при разрешении 1080p.





Почему геймерам обычно нужна такая высокая частота кадров? Если дело не в погоне за мировыми рекордами по разгону, то есть и другие веские причины. Более высокие кадры в такой игре как Counter Strike 2 сокращают задержку и позволяют профессиональным киберспортсменам почти мгновенно реагировать. Добавьте к этому рост популярности мониторов с высокой частотой обновления и вы получите рецепт сверхконкурентных игр.

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Приятно видеть на что способно это оборудование при максимальной нагрузке, но большинство геймеров уже будут более чем удовлетворены стандартной производительностью, не нуждаясь в помощи членов команды LN2 во время игры.