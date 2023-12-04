Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Запрет на поставки NVIDIA RTX 4090 увеличивает продажи AMD Radeon RX 7900 XTX в Китае
Слухи о потенциальном запрете Radeon RX 7900 XTX по всей стране распространились в сети ранее на этой неделе. Однако региональные источники сообщают, что партнеры совета директоров такого уведомления не получали.

реклама

Запрет на поставки GeForce RTX 4090 вступил в силу в Китае неделей ранее. Запасы флагмана Ada в основном иссякли, развязав руки как спекулянтам, так и злоумышленникам. Это вызвало всплеск популярности видеокарт AMD серии Radeon RX 7900. 

реклама

Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX продаются в Китае как горячие пирожки. Запрет на GeForce RTX 4090 делает 7900 XTX самым быстрым графическим процессором для растеризации, опережая RTX 4080. Следовательно запасы этих топовых видеокарт RDNA 3 сократились, что оказало давление на цепочку поставок графических процессоров.

Ожидается, что ранее запланированное производство AMD графических процессоров серии RX 7900 не сможет удовлетворить увеличившийся спрос, что сделает рынок уязвимым для колебаний цен, спекуляций и нехватки оборудования. Ожидается, что запасы этих карт Radeon останутся скудными до конца 2023 года, и возможно до первых месяцев 2024 года.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

К несчастью для AMD, NVIDIA как сообщается, работает над видеокартой GeForce RTX 4090 D для китайского рынка. Скорее всего она будет предлагать производительность аналогичную стандартной RTX 4090 с номинальным сокращением количества SM и возможно памяти.

#nvidia rtx 4090 #amd radeon rx 7900 xtx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
Цены на видеокарты Nvidia RTX 4090 продолжают расти
RTX 4090 подорожала на 16,9% за месяц - видеокарта продается в Европе дороже рекомендованной цены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
13
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
4
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
9
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
16
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
11
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
6
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
5
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
2
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
64
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
7
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Четыре криптотрейдера спрогнозировали движение BTC в ноябре
+
Члены AUKUS будут использовать искусственный интеллект для обнаружения китайских подводных лодок
+

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
148
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
4
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
9
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
3
Китай намерен наводнить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта
2

Сейчас обсуждают

Poulton
07:44
Изнасилованное железо с урезанными характеристиками, левитирующий над столом корпус, благодаря 24/7 маслающим на максималках вертушкам, возможность вскипятить чайник, поставив его возле радиатора, тро...
Оверклокер поднял fps до 1000+ кадров в Counter Strike 2
Степан Ташлыков
07:34
Ну и совет. Цены мы подняли - бегите затаривайтесь. Совет продаванов покупателям. Идите набуй, снижайте цены - правильный ответ покупателя продавану.
Стоимость модулей оперативной памяти DDR3, DDR4 и DDR5 стремительно растёт
Red Red
07:27
Это праздник тупости какой то
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Sasha Gumirov
07:26
Ну хз, ДЗ вроде не спасает от лома, поскольку ломы летят с огромной скоростью и им эти 20 миллиметров брони не туда - не сюда. ДЗ вызывает раннюю детонацию фугаса а также ранний выпуск кумулятивной ст...
«Контакт-1» не помог Leopard 2A4 — в Сети появились кадры уничтоженного немецкого танка с «кубиками» динамической защиты
Александр Мигелевич
07:21
Не слушайте автора он неадекват. Посмотрите сравнение 3060 12 гб и 8 " спустя год чтобы все аргументы про" 12 гб не является преимуществом, разбились в труху)
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Kasyan
07:11
Педалик.
Мэр Киева Виталий Кличко: Зеленский заплатит за свои ошибки, как и все политики
Kasyan
07:10
И через какую трубу она его получать будет? СП1 полностью уничтожен, в СП2 одна нитка только уцелела. Транзит через Украину прекратиться 31 декабря 2024 года и после этого копатели черного моря, могут...
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
Тилька Шмидт
07:08
Звучит как издевательство) Сэр вы во что играете на нем?
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Kasyan
07:02
Скорее в 2026 году, в 2024 году Zen 4, в 2025 году Zen 4 X3D Cache.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Kasyan
07:00
Тебе вон Интел впервые за долгие годы выкатил аж 3 "поколения" процессоров на 1700 сокете, а ты опять недоволен.
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем