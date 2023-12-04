Слухи о потенциальном запрете Radeon RX 7900 XTX по всей стране распространились в сети ранее на этой неделе. Однако региональные источники сообщают, что партнеры совета директоров такого уведомления не получали.

Запрет на поставки GeForce RTX 4090 вступил в силу в Китае неделей ранее. Запасы флагмана Ada в основном иссякли, развязав руки как спекулянтам, так и злоумышленникам. Это вызвало всплеск популярности видеокарт AMD серии Radeon RX 7900.

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Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX продаются в Китае как горячие пирожки. Запрет на GeForce RTX 4090 делает 7900 XTX самым быстрым графическим процессором для растеризации, опережая RTX 4080. Следовательно запасы этих топовых видеокарт RDNA 3 сократились, что оказало давление на цепочку поставок графических процессоров.

Ожидается, что ранее запланированное производство AMD графических процессоров серии RX 7900 не сможет удовлетворить увеличившийся спрос, что сделает рынок уязвимым для колебаний цен, спекуляций и нехватки оборудования. Ожидается, что запасы этих карт Radeon останутся скудными до конца 2023 года, и возможно до первых месяцев 2024 года.

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К несчастью для AMD, NVIDIA как сообщается, работает над видеокартой GeForce RTX 4090 D для китайского рынка. Скорее всего она будет предлагать производительность аналогичную стандартной RTX 4090 с номинальным сокращением количества SM и возможно памяти.