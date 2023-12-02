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Niko4123
Noctua представила тихую четырехслотовую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti
Цена и доступность не разглашаются.

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Благодаря размеру вентилятора карта имеет массивный четырехслотовый форм-фактор длиной 315 мм и высотой 145 мм, который выходит далеко за пределы слотов PCIe. К вентиляторам подключен большой алюминиевый радиатор с шестью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Сверху вентиляторов находится матовый черный кожух, сделанный из стали, а не из алюминия.

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Сталь - не самый легкий материал, но она делает кожух очень прочным и позволит пользователям заменять вентиляторы не беспокоясь о том, что отверстия для винтов сломаются. Чтобы удержать все на месте, Sycom использует металлическую заднюю панель для структурной поддержки, которая также включает в себя большой вентиляционный вырез сзади, позволяющий заднему вентилятору прогонять воздух непосредственно сквозь видеокарту.

Благодаря стальному кожуху и вентиляторам Noctua карта имеет очень индустриальный вид, который отличает ее от большинства современных видеокарт. Алюминиевый радиатор полностью открыт со всех сторон, а кожух лишен какой-либо RGB-подсветки или логотипов. 

Возможно, это не самая красивая карта, но она очень эффективна благодаря сквозному потоку воздуха и большим 120-мм вентиляторам. Вентиляторы Noctua NF-A12x25 рассчитанны на скорость до 2000 об/мин. По сравнению со стандартными вентиляторами для графических процессоров эти Noctua гораздо мощнее, поскольку они предназначены в первую очередь для процессорных кулеров и системных корпусов и рассчитаны на производительность до 1,7 кубических метров в минуту. В ходе тестирования компания Sycom обнаружила, что ее RTX 4070 Ti с охлаждением Noctua достигла средней температуры 71,4°С под нагрузкой.

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Sycom - второй поставщик (после Asus), который установил вентиляторы Noctua в видеокарты. Производительность охлаждения возможно не выделяется по сравнению с картами RTX 4070 Ti с тремя вентиляторами аналогичного размера представленными на рынке, но эстетика действительно уникальна, и видеокарта действительно должна быть очень тихой. 

#noctua #geforce rtx 4070 ti
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